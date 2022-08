Paula Echevarría deslumbra en su cumpleaños con un vestido corsé blanco de ‘efecto tipazo’ que las mujeres de 45 años van a querer copiarle

Amigas, ya no tenemos ninguna duda. El festival de música Starlite, se ha convertido en el nuevo lugar de moda de los famosos para celebrar su cumpleaños. Si el otro día era Carmen Lomana la que celebraba su 74 cumpleaños en la cantera, esta noche ha sido Paula Echevarría la que ha reunido a sus amigos en Marbella para celebrar su 45 cumpleaños por todo lo alto. Paula Echevarría, todos los detalles del fiestón con el que ha celebrado en Marbella su 45 cumpleaños. Un multitudinario cumpleaños en el que no faltaron ni los mejores amigos de la actriz asturiana, ni música - al ritmo de Taburete -, ni globos, ni una decoración de lo más salvaje con cebras incluidas, ni una romántica tarta con flores y unas enormes velas en forma de 45 con la que Miguel Torres sorprendió a su novia. Pero no solo eso, Carla Pereyra, la estilista Ana Antic, Isabel Navarro y Poty Castillo, Ingrid Asensio y Fernando Sanz, Fiona Ferrer, Natalia de la Vega, o la influencer Marta Carriedo, han sido algunos de los amigos de Paula Echevarría que no han faltado en esta noche de celebración por todo lo alto hasta las cinco de la madrugada.

Paula Echevarria celebra su 45 cumpleaños en Starlite. FOTO: Starlite GTRES

Pero nosotras nos hemos fijado en el lookazo que se ha marcado Paula Echevarría que además de resaltar su envidiable bronceado, también era de ‘efecto tipazo’ para lucir esplendida a los 45 años.

Paula Echevarría se ha decantado por un look de cumpleaños de lo más sexy y en tendencia con un vestido midi asimétrico en color blanco con cuerpo estilo corsé (tan en tendencia) y falda con abertura lateral. Que ha combinado con unas sandalias altas de tacón y pendientes de Chanel. Y con su melena suelta, aunque en sus últimas apariciones en Starlite había optado por una coleta burbuja.

¿La mala noticia? Que Paula aún no nos ha chivado de dónde es su vestido, pero estaremos pendientes para poder contároslo.