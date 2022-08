Consigue un look minimalista para la vuelta a la oficina con estas 4 blazers de H&M

La vuelta a la oficina es uno de los momentos más complicado tras las vacaciones, pero si lo hacemos con clase y buen gusto dejará de ser difícil y empezará a ser divertido. La vuelta tiene algo positivo y es que necesitamos investigar en nuevos looks para llamar la atención a nuestras personas favoritas de la oficina o simplemente, para sentirnos bien y bellas con nuestros looks. Para ello, el estilo minimalista puede llevarnos a lugares que nunca habíamos investigado y encontrar un look relajado y natural con el que sentirnos bien, cómodas y representadas.

Para nuestra vuelta a la oficina, hemos ojeado la web de varias firmas de referencia y hemos optado por quedarnos con 4 blazers de H&M con las que nuestro look pasará a otro nivel y podremos ser las más divinas de la oficina tras las vacaciones. ¿estáis preparadas para conquistar el street style de la rentrée con un look minimalista?

Americana entallada (29,99€)

Nunca falla. La americana entallada estilo secretaria, siempre es una de las prendas más fieles todas las temporadas. Este año, la encontramos en cinco colores en la web de H&M y puede convertirse en el uniforme de cabecera de cualquier mujer que tenga que ir a la oficina todos los días.

Americana entallada FOTO: h&M

Americana de un botón (34,99€)

Se trata de una americana de botonadura sencilla con solapas de muesca y con cierre de un botón delantero. Como detalle, tiene bolsillos insertados con solapa delante, botones decorativos en los puños y abertura detrás. Es ideal para combinar con vaqueros y mocasines, un look minimalista de lo más fashion.

Americana de un botón FOTO: h&M

Blazer de vestir en sarga (39,99€)

Hablamos de una americana mucho más elegante. Una blazer de sarga en mezcla de viscosa con costuras en delantero y espalda y que combina los bolsillos delanteros con los dos botones para cerrar y ceñirla a la figura. No es de las más comunes pero, el estilo recuerda a las oficinas más retro con un toque sofisticado.

Blazer de vestir en sarga FOTO: h&M

Americana de doble abotonadura (49,99€)

Por último, hablamos de una americana de bien. El tejido tweed, excelencia del otoño, será uno de los más vistos y aunque esta americana de H&M simule a la perfección este tejido, nos aportará la elegancia y buen gusto para una vuelta a la oficina con un look delicado y fino.

Americana de doble abotonadura FOTO: h&M

El minimalismo es lo que se lleva en la vuelta a la oficina, pero no olvides, volver con elegancia, saber estar y buen gusto por la moda. Así, ningún look se te resiste.