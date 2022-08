Sara Carbonero tiene claro que para terminar un ‘verano con nombre propio’ solo necesita su uniforme más boho con vestido estampado y sombrero

Un mes justo para que termine el verano, que llega a su fin el 23 de septiembre, pero no por eso Sara Carbonero se resiste a dejarnos la mejor inspiración con todos los vestidos de verano que aún podemos llevar. Si ayer nos enamoraba con un vestido de crochet de lo más rebajado de su firma Slow Love, que querremos seguir llevando hasta en otoño con botas cowboy y cazadora vaquera, hoy lo hace con su uniforme favorito de un verano muy especial, ‘un verano con nombre propio’. Y es que Sara Carbonero está disfrutando de unas vacaciones en familia en su primer verano como tía y como ella misma publica en su cuenta de Instagram, es una “tía drama queen”. Pero su papel de tía, no hace que nos pare de dejar la mejor inspiración como con este vestido estampado y su accesorio imprescindible, con sombrero de paja y abalorios. Un look que le podemos copiar para nuestros días de vacaciones que aún nos quedan en la playa o en el pueblo o para volver al asfalto de Madrid y darle ese toque más boho que tanto nos gusta a nosotras como a la periodista.

Y es que este martes hemos amanecido con esta preciosa fotografía de Sara Carbonero junto a su sobrino que no nos ha podido llevar más de ternura, en blanco y negro y con esos mensajes tan bonitos que siempre escribe la periodista con “amor multiplicado”, “olor a nuevo” o “lo que de verdad importa”. Y es que Sara no puede tener más razón en cada una de sus afirmaciones y con todas ellas nos toco un poco más el corazoncito. Mientras todo el mundo habla de Shakira, Piqué y Clara Chía, nosotras nos fijamos en esta bonita fotografía.

Pero volviendo a su look, no hay famosa en España que represente mejor ese estilo boho que tanto nos gusta y más para el verano. Aunque eso sí, Sara Carbonero es la mejor embajadora de este estilo más folk y hippie durante todo el año y nosotras ya estamos deseando ver sus primeros looks de septiembre como adelanto a lo que llevaremos todas en otoño.