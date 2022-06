Este es el vestido midi de lino de H&M que las mujeres de 50 años van a convertir en el uniforme de los días más fresquitos del verano como hoy

Parece mentira, pero ahora que ya ha llegado el verano, amanecemos en Madrid a 15 grados cuando hace una semana estábamos a 40 grados. Cosas del cambio climático, que dirían los expertos. O lo que es lo mismo, una locura a la hora de pensar nuestros looks y no congelarnos (y resfriarnos) a primera hora del día. Pero para eso hay algo que no falla, los vestidos de manga larga con lino que son el uniforme de verano de las mujeres que viven en el norte como Carmen Gimeno. Y es que la influencer de 50 años es una experta en este tipo de vestidos, ya sea con sandalias planas o zapatillas. Y este miércoles nos ha vuelto a crear una necesidad de moda con este vestido de lino y estampado floral de H&M.

Lo mismo que el terciopelo o la lana son intrínsecos al invierno, hay otros materiales que son una parte esencial de casi toda la ropa en cuanto llega el buen tiempo. ¿Los más conocidos? El crochet o ganchillo, la seda y sobre todo el lino. Porque lo cierto es que se trata de un tejido tan versátil que se adapta por igual a todo tipo de prendas, desde las más arregladas, como trajes de chaqueta, hasta las más casual y sport como túnicas o vestidos camiseros y sueltos. Y aunque su color más natural tiende entre el beige y el blanco crudo, las tiendas también han apostado por teñirlo de los tonos más potentes de la temporada, como el fucsia, el naranja o el verde. Y este verano ya no hay duda de que el lino va a ser una de las grandes estrellas de la temporada.

Vestido en mezcla de lino (49,99€)

Vestido lino. FOTO: H&M

Estamos hablando de este vestido largo en mezcla de lino y algodón con suave caída de nueva colección de H&M con cuello redondo con dos tiras finas, mangas abullonadas con elástico revestido y falda con ligero vuelo.