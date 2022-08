Recogidos fáciles y sencillos perfectos para pelo largo, contados por un experto

Me reconozco una fan absoluta y convencida de las melenas largas. Es ver un corte de pelo XXL y automáticamente sentir un amor inmediato por ello. Pero como portadora de una de estas melenas se de primera mano que no siempre es fácil lucirla arreglada y perfecta. Y no hablamos solo del encrespamiento o de evitar tener las puntas abiertas, si no también de conseguir llevarla recogida de una manera elegante y estilosa cuando por ejemplo hace mucho calor, viento o sencillamente una ocasión más formal lo requiere, como es el caso de una reunión de trabajo o una comida de negocios.

Por ello hemos recurrido a uno de nuestros estilistas favoritos, Juan Carlos Hidalgo, el nombre tras la empresa OUI Novias, que se ha convertido en todo un referente en maquillaje y peluquería en nuestro país. Juan Carlos nos ha dado cinco peinados para pelo largo que en su opinión no solo son fáciles de realizar (y nos ha chivado el paso a paso), si no que además son originales, estilosos y de plena tendencia. Te los contamos:

Coleta con textura y tecnica infinito

Coleta con textura y tecnica infinito FOTO: OUI Novias

Es uno de los peinados en tendencia este 2022. Es sencillo pero al mismo tiempo muy especial. Si quieres recrear este peinado fácilmente haz dos coletitas unidas y coge un mechón de cabello y tapa las gomas haciendo el movimiento del número ocho o del símbolo del infinito.

Coleta baja con decoración de nudo

Coleta baja con decoración de nudo FOTO: Oui Novias

Un peinado muy sencillo y muy llamativo. Para crear esta coleta se coge un mechón de los laterales y se anuda sobre si mismo en repetidas ocasiones, creando este nudo macramé en uno de los laterales. ¡Una vez hecho los nudos lo fijamos con una pequeña gomilla que escondemos debajo del cabello y voilá!

Recogido de bailarina

Recogido de bailarina FOTO: PACO JAEN

Ideal para cabellos largos que no tengan demasiada cantidad. El recogido de bailarina es uno de los peinados más sencillos y fáciles y además, queda ideal. Realízalo enrollando el pelo en forma de twist o con una trenza de espiga si buscas un look más bohemio.

Trenza de cuatro cabos

Trenza de cuatro cabos FOTO: Oui Novias

Un trenzado de un nivel algo superior a la trenza francesa tradicional que queda muy vistosa. Realízala solo hasta la mitad dejándola en forma de coleta para aportarle un toque más actual.

Bubbleponytail

Bubbleponytail FOTO: PACO JAEN

Esta coleta burbuja, además de ser un peinado muy favorecedor que aporta un toque juvenil al look. Para realizarlo tan solo tienes que colocar varias gomas en la coleta y darle volumen a las burbujas. Para tapar las gomas de forma sencilla puedes elegir algún hilo metalizado, hacerlo con cabello de forma sencilla o la versión más diferente que es la que vemos en la imagen y se realiza pasando unos mechones del cabello por dentro de la goma.