Trenzas dosmileras, el peinado que no paras de ver en Instagram y cómo hacerlo según un experto

Llevamos meses avisándolo, viendo ejemplos de ello en pequeñas dosis, pero todo parece indicar que será por fin esta primavera cuando vivirá su máximo esplendor: los 2000 han vuelto, y ya no hay nadie que lo dude. El conjunto de Miu Miu que ha protagonizado todas las portadas, el resurgir de iconos de aquella década como Britney Spears o incluso la proliferación de fiestas temáticas inspiradas en aquellos años que no paran de sucederse, como la que hizo Anna Padilla para Carnaval o el Suavefest, el festival detrás del que se encuentra María Pombo y que promete traer de vuelta a nuestras vidas la mejor música de entonces. Todo ello no viene más que a reforzar lo que ya sabíamos, y es que si eres una fan de los primeros años del milenio ahora tienes una segunda oportunidad para vivirlos de nuevo.

Y como hemos dicho esto no es algo que afecte solo a la moda y por tanto a la ropa, si no que inunda todo lo que nos rodea, desde la música hasta por supuesto las tendencias beauty. Esto significa que sí, han vuelto también sus peinados. Tomemos como referencia a la artista de ‘Toxic’ o al ídolo adolescente ‘Lizzie McGuire’, el personaje de la serie de televisión interpretado por Hilary Duff. Ahora trata de visualizar aquellas dos pequeñas trenzas que se llevaban en los mechones delanteros. Pues son justo esas las que vamos a tratar de recrear. Pero para ello hemos querido contar con la ayuda de un experto, Christian, del grupo Oculto Hair Club, uno de los centros más punteros de la capital. Ahora toma nota de cómo hacerlo y cómo conseguir que duren en el tiempo.

Para realizar estas trenzas lo ideal es preparar el cabello con un producto que nos aporte textura a la par que soltura.

Realizar este tipo de trenzas es bastante más sencillo de lo que piensas, solo tenemos que separar los mechones de la zona del flequillo con una línea en el área central de la cabeza y un grosor de unos tres dedos.

Luego separamos este mechón de pelo en tres secciones y comenzamos a superponer un mechón con otro. En el caso de que queramos un efecto más controlado, seria ideal aplicar un producto que nos aporte sujeción, bien sea una cera o gomina, y así crear un efecto húmedo, muy demandado hoy día y creando un concepto 2000. Este tipo de trenzas vienen pisando fuerte ya que crean un concepto muy urbano y con mucho estilo.