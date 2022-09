Georgina Rodríguez se convierte en toda una Audrey Hepburn moderna con el flequillo lateral corto que todas vamos a querer en otoño

Ver, llegar y vencer. Así ha sido la primera jornada del Festival de Cine de Venecia para Georgina Rodríguez. Y nosotras aún estamos flipando con su nueva imagen. ¿El motivo? Un cambio de look al más puro Audrey Hepburn que no nos ha podido gustar más y además ser más tendencia para este otoño. Porque lo que está claro es que el flequillo corto va a se lo más demandado en las peluquerías de toda España para empezar septiembre y otoño. Pero no solo lo dice Georgina Rodríguez, el otro día fue Blanca Suárez la que impactaba con su cambio de look con flequillo corto y muy recto, aunque el de Gio da toda la sensación que es más un postizo momentáneo que un cambio de estilismo. Aunque no hay nada mejor que volver a la rutina con un nuevo corte de pelo y eso es todo lo que le podemos pedir a este inicio de septiembre, el flequillo lateral corto de Georgina Rodríguez que es todo lo Audrey que nunca hubiéramos imaginado.

Georgina Rodríguez es todo un homenaje al emblemático peinado de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. ¿Quién está detrás de este sorprendente cambio de look de Georgina? Pues nada más y nada menos que Jesús de Paula, el ‘hair creative’ y ‘hair colorist’ en quien Aitana siempre confía su melena y ahora también la pareja de Cristiano Ronaldo. De mujeres empoderadas va la cosa.

Georgina Rodríguez en la alfombra roja de Venecia. FOTO: CLAUDIO ONORATI EFE

El de Georgina Rodríguez es un un moño alto con flequillo lateral, posiblemente un postizo, que se ha añadido para conseguir el mayor parecido con el mítico peinado de Hepburn. Más finos, más gruesos -como el strong fringe-, más marcados, más naturales… Casi todo vale. Y en esta carrera hacia el cambio de look con vistas al otoño más potente y arriesgado. Y solo hace falta ver a Blanca Suárez o Georgina Rodríguez para saber que el flequillo corto es la tendencia beauty del momento.