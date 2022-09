Solo queremos una boda en la playa en septiembre para copiarle a María Pombo esta fantasía de conjunto rosa a modo de sirena

Que acabamos de volver al trabajo y ya estamos pensando en bodas y looks de invitada de otoño, no os vamos a engañar la verdad. Si ayer toda la culpa la tenía Rocío Osorno y su maravilla de vestido rosa de Massimo Dutti Studio, hoy toda la culpa la tiene María Pombo y esta fantasía de conjunto rosa de estampado serpiente con el que está disfrutando de sus últimos días de vacaciones del verano en Almería a modo de sirena. ¿De dónde es el conjunto? Es de Rat & Boa, la marca que dos amigas, Valentina Muntoni y Stephanie Bennett, han concebido para crear piezas prácticas, eclécticas y sexys como sus ya icónicos vestidos lenceros y tanto las hermanas Jenner como las Hadid la han puesto en el punto de mira y ahora toas las celebrities e influencers del mundo están locas con esta marca. Y ahora es nuestra María Pombo la que ha caído rendida a este conjunto rosa que se ha convertido en su lookazo más sexy del verano después de sus looks de norte con sudadera y botas cowboy. Sin contar claro, el look de Georgina Rodríguez a su llegada al Festival de Venecia.

Porque si hay algo que no tenemos dudas, ni nosotras las periodistas de moda, ni las insiders, ni todas vosotras a pie de calle, es que el rosa es el color del momento. Y no vamos a dejar de verlo en todo el otoño 2022 como la máxima tendencia del color. Así que si eres de las que se resiste a este color asociado al romanticismo y a los looks de princesa, deja que te diga que vas a acabar siendo del team rosa. No hay marcha atrás y María Pombo nos lo deja claro con este look que queremos para una boda en la playa en septiembre. ¿Quién nos invitada a una? Rosa, sexy y de estampado animal. Todas las tendencias del otoño reunidas en un solo conjunto.

Cobra Blouse Pink, de Rat & Boa (145 euros)

Top rosa. FOTO: Rat & Boa

Cobra Skirt Pink, de Rat & Boa (145 euros)

Falda rosa. FOTO: Rat & Boa

¿Necesitamos un conjunto rosa Barbie en nuestro armario? Evidentemente.