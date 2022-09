¿Por qué elijo vestidos lenceros y no me quedan bien? Estas cuentas de TikTok tienen la respuesta

¿Alguna vez te has comprado un vestido lencero y no te quedaba como esperabas? Eso puede tener solución. La culpa de que los vestidos lenceros no sienten deseamos no es culpa nuestra, de nuestro cuerpo o del vestido, si no de la forma en que llevamos el vestido. Esta tendencia volvió hace unos años y pegó demasiado fuerte (sobre todo durante los meses de verano) y la mejor forma de usarla es buscar la manera de llevarlo de la forma que nos siente mejor y más cómoda. Los vestidos lenceros son los vestidos más complicados de combinar pero, con estos trucos, que hemos descubierto en estas cuentas de TikTok, será mucho más fácil.

Los vestidos lenceros son una de las prendas más complicadas de combinar, según tu tipo de figura. Es un vestido que, por lo general, quedan bastante bien a las chicas con silueta columna, es decir, personas que tienen poco pecho: ‘’están hechos para vosotras’', según confirma la editora de TikTok. Por el contrario, si eres una persona con curvas, deberás tener cuidado. Básicamente, la solución para que este vestido pueda sentarte bien y evitar la típica frase de ‘no me gusta’ o ‘me veo rara’, es ceñir la cintura y, aunque no todos estos diseños dan la opción a cinturón, se puede buscar diseños que contoneen la cintura y ayuden a que siente mejor.

Pero, además, hay infinidad de formas de combinar los vestidos lenceros y que disimule esa parte que ‘no nos sienta bien’ (aunque ya tenéis la solución para esto). Según esta editora, podemos elegir usarlo como sobrevestido con una camiseta bajo el mismo, convirtiéndote en una experta en moda o, por el contrario, llevarlo con una sobrecamisa que te ayudará a disimular esos defectos que no te hacen disfrutar del diseño al 100%. Pero, sin duda, la mejor opción, siempre será llevarlo solo y darle el protagonismo que se merece. De hecho, muchas de nuestras influencers de confianza lo han llevado, como Paula Echevarría o Marta Lozano.

Aunque, sin duda, nos ha conquistado el estilo de una de las expertas que hemos encontrado en TikTok: el vestido lencero también puede combinarse con botas y blazer oversize, llevando esta tendencia a tus looks de otoño y haciendo de este un look que se convertirá en la envidia de toda fashion victim.

¿Estas preparada para reciclar tus vestidos lenceros del verano? Estas cuentas de TikTok te dan la mejores opciones para combinarlo en otoño y llegar a disfrutar del vestido que tanto te gusta y que no te pones todo lo que te gustaría.