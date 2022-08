5 vestidos de noche que te harán sentir como una diosa de Hollywood

Cuando Hollywood llama a nuestra puertas, siempre hay que abrir, nunca se sabe donde puede estar el éxito de un look y hay que aprovechar todos los factores. Siempre nos fijamos en los looks de nuestras influencers o celebrities de confianza para sentirnos como grandes divas inspirándonos en ellas. Pero, eso no es todo, un buen vestido te puede hacer sentir como una auténtica reina de la noche y hasta como una diosa de Hollywood.

Entramos en nuestras tiendas online de confianza, es decir, Zara, Mango y H&M y descubrimos que hay 5 vestidos que nos han enamorado. Del negro al verde y pasando por un vestido mostaza bastante satinado. ¿prepara para enamorarte de estos vestido con los que te sentirás como una diosa de Hollywood?

Vestido largo satinado verde (49,95€)

Se trata de un vestido satinado en color verde de Zara que tiene con escote hater que se puede convertir en el nuevo diseño estrella de nuestro armario. Un diseño con el que te sentirás una auténtica reina y si estas bronceada brillarás aun más. Además, tiene la espalda al descubierto y lo hace más fantasía aún.

VESTIDO LARGO SATINADO FOTO: zara

Vestido negro lencero (89,95€)

Este vestido, también de Zara, es perfecto para sentirte como en una alfombra roja. Su definición habla de vestido lencero con tirantes finos. Pero, nosotros vemos un diseño con el que ningún evento se nos resistirá y conseguiremos ser la mejor vestido y... ¡por menos de 100€!

VESTIDO LENCERO LIMITED EDITION FOTO: zara

Vestido abertura lateral (22,99€)

Continuamos con los vestidos negros y este con la tendencia ‘cut out’ de Mango, que ha conquistado hasta a la Reina Letizia, es uno de los elegidos para darle un toque sofisticado a nuestro look más sexy y atrevido.

Vestido abertura lateral FOTO: zara

Vestido algodón con escote en pico (59,99€)

En cambio, si tenemos un evento más discreto, solo tendremos que elegir este vestido de algodón de H&M. Tiene escote en pico, espalda cruzada al descubierto y es de corte midi. Es un vestido con el que llenarás cualquier vacío estilístico y un fondo de armario, ideal.

Vestido de algodón con escote de pico FOTO: zara

Vestido satinado asimétrico (49,95€)

Por último, con este vestido te podrás sentir como la diva que eres. Un vestido de Zara satinado en color amarillo mostaza y escote asimétrico con el que lucirás una figura impecable que contoneará cada uno de tus movimientos en la noche más especial del año, junto al diseño menos esperado.

VESTIDO SATINADO ASIMÉTRICO FOTO: zara

¿Estas con ganas de ser la reina de la fiesta? Serás la diva de Hollywood más envidiada de tu próximo evento.