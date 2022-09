Sonsoles Ónega se convierte en la estrella de Antena 3 con el look más cañero (y de efecto tipazo) que las mujeres de más de 40 años van a llevar de fiesta con amigas

Ha vuelto El Hormiguero, amigas y nosotras no podíamos tener más ganas. Y mientras esperamos el lookazo de Tamara Falcó el jueves, nos hemos enamorado del estilismo que ha elegido Sonsoles Ónega en su vuelta a televisión para convertirse en la estrella de Antena 3. Y aquí no vamos a ser objetivas, porque es nuestra periodista televisiva favorita en la actualidad y la echábamos mucho de menos en pantalla. Pero es que ha vuelto por todo lo alto y con un look rockero de esos que todas las mujeres de más de 40 años van a querer copiar para una cena o irse de fiesta con amigas. Básica, elegante y de efecto tipazo. Y es que estamos viviendo una semana de lookazos que no nos podemos quejar, entre los vaqueros de Sara Carbonero, el look de básicos de Amelia Bono o Ángela Molina en el Festival de Venecia.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, el lookazo que se ha marcado Sonsoles Ónega para ser la estrella de El Hormiguero con Pablo Motos. Y lo ha hecho de lo más sincera y dejando toda su historia muy clara. Sonsoles nos ha sorprendido con un look de lo más rockero y demostrando que tiene unan figura de lo más tonificada como la Reina Letizia, por algo son amigas.

Sonsoles Ónega ha lucido un look de lo más básico pero que a la vez le ha dado todo ese punto rockero y más sexy. Aunque podía parecer un mono, se trata de un pantalón ajustado y un top de cuello halter en negro de esos que se adaptan perfectamente a la figura y de efecto tipazo. Pero sin duda, las claves de este look están en los accesorios que le dan todo el rollazo. Sonsoles ha combinado el total look negro con un cinturón XXL repleto de tachuelas y con el cierre en forma de corazón para marcar cintura y un brazalete a juego. ¡Nos encanta!