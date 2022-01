Llámalos leggings o llámalos pitillos de efecto piel, pero estos pantalones de Paz Padilla siempre hacen tipazo con botas

No hay famosa o experta en moda de nuestro país que este invierno aún no haya caído en ellos. Considerados antes como una prenda de lo más vulgar, ahora las más pijas los han convertido en sus pantalones de culto. Una de las cosas es las que también nos ha cambiado la pandemia por coronavirus y no sabemos si para bien o para mal, pero ahora los leggings de efecto piel no son cosa solo de Georgina Rodríguez, hasta Carmen Lomana ha caído rendida a estos pantalones. Y también Paz Padilla. Y aunque la humorista y presentadora de ‘Sálvame’ no es ninguna experta en moda ni destaca por su forma de vestir, si que sigue cada vez más la tendencias. Sobre todo desde que su hija Anna Padilla se convirtió en influencer y ella también tiene una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Llevamos meses hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia lo ha llevado para ocasiones formales acompañado de blusas, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado. Pero eso sí, nosotras nos fijamos en su versión legging de efecto piel que tanto nos gusta llevar en invierno con jerséis gorditos y botas.

Paz Padilla ha querido combinar los leggings de efecto piel más en tendencia en color negro con unas botas altas en tono camel y de ante. Un estilismo que ha acabado con una camiseta blanca con logo y una blazer clásica también en tono camel. ¿Efecto piel y ante?

Una gran pregunta, nosotras sin duda los hubiéramos combinado con una botas negras altas de piel y un jersey de lo más gordito para darle el toque más oversize por la parte de arriba ya que los pantalones iban a ser tan ajustados. Ya sabéis eso de, menos es más o la famosa ley de la compensación. Pero Paz Padilla ha preferido optar por un look que marque sus curvas y resalte todas las partes de su cuerpo. ¿Qué opción os gusta más?