Ana de Armas vuelve a enamorar Venecia con su estilo y este lookazo de oficina sexy con blazer y falda Louis Vuitton

Estamos en una nube de moda y tendencias. Ese sería el resumen del mejor Festival de Venecia que estamos viviendo en los últimos años. Y ahora de nuevo ha sido Ana de Armas la que ha enamorado Venecia. Marta Ortega solo te digo una cosa, necesito un clon de cada look de Ana de Armas en Venecia, gracias. Así sería el resumen de este Festival de Venecia que nos está dejando los mejores looks de los últimos años, desde Georgina Rodríguez a Ángela Molina, Rocío Morales o la mismísima Penélope Cruz. Pero no solo ellos, porque en el panorama internacional Olivia Wilde y Harry Style se están marcando unos lookazos en el Festival de Venecia de esos que vamos a recordar por mucho tiempo. Y para empezar este miércoles es Ana de Armas la que nos acaba de dejar el look de otoño 2022 más en tendencia desde Venecia. Porque si hay algo que vamos a llevar en los próximos meses, eso son los trajes más masculinos con bermudas. Y todo lo que le podemos pedir a los looks de oficina este otoño, es Ana de Armas desde Venecia. Y lo ha hecho este jueves con un lookazo de Louis Vuitton con el que aún estamos soñando desde su llegada al embarcadero. ¡Maravilloso!

Ana de Armas en el Festival de Venecia. FOTO: Domenico Stinellis AP

Ana de Armas ha elegido una chaqueta de estilo officer de lana rizada y falda de Louis Vuitton que es toda la tendencia que necesitamos este otoño 2022.

Ana de Armas en el Festival de Venecia. FOTO: ETTORE FERRARI EFE

Si ayer Ana de Armas nos enamoraba con un traje de estilo marinero con blazer overzise, shorts de tiro alto con bermudas doradas y el tank top negro que no falta ya en el armario de ninguna de las chicas que más saben de moda. Porque si hay tres tendencias que no vamos a dejar de llevar este otoño 2022, las tres están resumidas en este look de Ana de Armas.