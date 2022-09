Carmen Lomana se va de desfile en Madrid y deslumbra con un vestido de estilo geisha de efecto tipazo a cualquier edad

Madrid Es Moda y MBFWMadrid, y estaba claro que Carmen Lomana, como una de las mujeres que mejor visten en España no se podían perder los desfiles en Madrid y así ha sido. Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el dúo que conforma The 2nd Skin Co., han presentado la nueva colección Serendipia en una lluviosa tarde en Madrid y ahí estaba nuestra querida Carmen Lomana, con otros rostros conocidos como Marta Hazas, Bibiana Fernández o Eugenia Osborne. Pero sin duda, nosotras nos hemos quedado con el vestido de estilo geisha de Carmen Lomana que es un acierto y elegancia a cualquier edad. Un diseño que nos transporta directamente a los 2000 y a esas tendencias que ahora estamos recuperando este otoño 2022.

Carmen Lomana en el desfile de The 2nd Skin Co. FOTO: J.I.Viseras GTRES

Una de ellas que muchas tenemos todavía en mente es la de los vestidos de inspiración asiática, también conocidos como Qipao o Cheongsam, una prenda que aunque pocos lo sepan supuso la prueba externa más evidente de la liberación de la mujer China tras la caída de la dinastía imperial en 1912, que acortó su largo y se caracterizaba por el cuello Mao y el escote lateral, además de por sus coloridos y brillantes estampados, que normalmente incluyen motivos propios del imaginario del país, como dragones o garzas. Y a esos vestidos nos ha transportado Carmen Lomana con su impecable look que le ha hecho ser una de las mejores vestidas en el desfile de The 2nd Skin Co.

Carmen Lomana ha lucido este precioso vestido midi de crepé de seda estampado floral en color azul celeste con escote asimétrico de cuello subido y con una sola manga.

¿Cómo ha sido el desfile? The 2nd Skin Co. destaca por sus diseños superfemeninos y por un uso único del color en esta temporada. Una colección con tejidos muy especiales, siluetas asimétricas, volúmenes oversize y patrones estructurados. Maximangas, en muchos casos acampanadas, con líneas verticales que originan prendas de carácter muy arquitectónico. Vestidos largos y largo midi, con ausencia del clásico mini.