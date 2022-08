The 2nd Skin Co: “¿Cómo es la Reina Letizia de cerca? Eso se lo tendrían que preguntar a Felipe VI, ¿no?”

Hubo una época en la que, como los grandes dinosaurios que dominaban cada centímetro de la Tierra, Felipe Varela era dueño y señor del armario de la Reina Letizia, pero llegaron ellos y «c’est fini». A ver, que, de repente, nos encontramos con una pieza suya en una recepción oficial como el que avista un celacanto en las profundidades marinas… Pero nuestros invitados de hoy se han hecho fuertes, como las nuevas aves en el paraíso (o sea, de la Zarzuela). Su top de plumas para los Princesa de Asturias –qué bien traído- fue harto celebrado en la prepandemia y ¿qué me dicen de su vestido de vuelo en pizarra y cuello caja de la pospandemia? Exquisito. Porque lo son y mucho. También discretos. Demasiado, sobre todo para los que nos dedicamos al colorín y un chascarrillo sobre... Son así. Con ustedes, The Second Skin Co, o sea, Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo.

¿Lo de estar todo el santo día creando es agotador?

Ambos: Sí, honestamente lo es.

¿Se puede ser moderno, imaginativo, libre, desprejuiciado… en el mundo de la moda española o somos de gris marengo y camel y pare usted de contar?

Juan Carlos: Hoy en día, afortunadamente, cada vez hay más de todo. Los hay modernos, imaginativos, libres, desprejuiciados y muchas más cosas. Pero también los hay grises, los mezclados, y hasta los que no saben lo que son.

Confiésenme, a los Reyes Magos qué les pedirían, ¿un balón o una Barbie con sus últimos modelazos?

Juan Carlos: Pues desafortunadamente no me atrevía a pedirla. Pero al final acababa jugando con la Nancy de mi hermana.

Antonio: Yo sí.

¿Cómo es Doña Letizia en las distancias cortas?

J.C: Pues eso se lo tendrías que preguntar a Felipe VI, ¿no?

¿Prefieren ser los diseñadores de referencia de una estrella del pop, loca y caprichosa, o prefiere serlo de muchas señoras cardadas como Dios manda?

A: Preferimos serlo de muchas mujeres, y, sobre todo, de muchas clientas. Pero básicamente, que vengan como ellas se sientan más libres. Ese es nuestro lema.

Decía Karl Lagerfeld que los estampados son para señoras gordas. ¿No se le fue un poco la pinza al maestro?

The 2nd Skin Co FOTO: Cortesía de la marca

J.C: Pues como a todo el mundo, si señor, a veces se les va la pinza.

Corríjanme si es necesario a Coco Chanel: nunca se está suficientemente delgada ni se es suficientemente rica.

A: Delgada a veces se pasan, y rica a veces, también. Pero matizamos, lo de rica… cuanto más, mejor.

Chándal, calcetín tenis, zuecos de enfermera... ¿El Apocalipsis está cerca?

J.C: El Apocalipsis siempre ha estado ahí, pero ahora se lo mira de otra forma. Ha dejado de ser Apocalipsis para ser moda y romper esquemas. Y eso siempre es maravilloso.

Si tuvieran un hijo, cada uno por su lado, obvio, y se pusiera calcetín ejecutivo y castellano, ¿qué le dirían?

J.C: No creo que le dijésemos nada, aunque podríamos pensar que el niño ha salido un poquito rancio.

Cuénteme esa prenda o ese diseñador que ustedes jamás han entendido…

A: Hay muchos diseñadores y cosas que no compartimos, pero entender lo que se dice entender, los entendemos todo.

¿Siendo un alma con dos cuerpos, hay alguna Eva Harrington entre ustedes?

J.C: Somos más de Betty Davis.

¿Responden a las tendencias?

Ambos: Respondemos a las tendencias, definitivamente.

¿No visten a los caballeros porque somos un coñazo, nos falta atrevimiento, la etiqueta es castrante…?

A: No vestimos a los caballeros porque no es nuestro mercado, pero si hubiera que vestirlos se les vestiría.

¿Qué quisieron saber sobre el sexo y nunca se atrevieron a preguntar?

A: Siempre quise saber por qué el sexo es un tabú

J.C: Yo nací sabiéndolo todo

¿Se ven en ‘Masterchef’, en ‘Supervivientes’ o en ‘La isla de las tentaciones’?

J.C: Yo me veo, sin duda, en ‘La Isla de las Tentaciones’.

Antonio: Yo mucho más en ‘Supervivientes ‘.

Elijan una novia a la que vestir: ¿Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David o Tamara Falcó?

Ambos: La que se preste. Las dos nos encantan.

Dicen que, si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

A: Valentina Delicias.

J. C: Lucas Hortaleza