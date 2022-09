Carmen Lomana vuelve a Madrid con el uniforme eterno de las mujeres parisinas más chic (y elegantes) con pantalón blanco y camiseta de rayas

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y Carmen Lomana es toda una mujer de septiembre, rebosando bronceado y brillo en los ojos mientras vuelve de sus vacaciones en Marbella hacía Madrid. Porque lo bueno se acaba, y como dice Carmen Lomana ella ha sabido disfrutar de las vacaciones, ahora toca volver a su querida rutina en la capital y al trabajo. Y nosotras solo podemos pensar en esos primeros looks de otoño que nos va a dejar nuestra socialité favorita mientras baja las escaleras de su casa para convertirse en la más elegante a la vuelta al trabajo o a la oficina.

Pero mientras, nos quedamos con este último look de agosto de Carmen Lomana que es perfecto para otoño. El clásico uniforme de las mujeres francesas más elegantes que nunca falla en su armario y que representa también todo ese je ne sais quoi que tanto nos gusta y admiramos de las mujeres parisinas y su moda. Y más en otoño.

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un pantalón blanco de toda la vida y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Pero Carmen Lomana le ha dado su toque más glamuroso y también elegante con sandalias planas blancas, sombrero de paja y un maxi bolso también en blanco. Un look que le puedes copiar hoy mismo en las novedades de Zara que han llenado su web de camisetas y jerséis de rayas para empezar septiembre.