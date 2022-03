Marta Lozano recupera una prenda de los 2000 para su despedida de soltera: el vestido Qipao que puedes encontrar en Zara

La moda de la que vamos a hablarte hoy no tiene nada que ver con disfraces ni Carnaval, aunque pueda parecer eso en un principio. Se trata de una tendencia que nunca se ha ido del todo, pero que estuve presente especialmente en los primeros años de los 2000. Sí, ese espacio temporal cuya estética también conocida como Y2K no para de perseguirnos allá donde miremos y que aparece en todas las colecciones de la próxima primavera en forma tanto de ropa como accesorios, maquillaje y hasta peinados.

Una de ellas que muchas tenemos todavía en mente es la de los vestidos de inspiración asiática, también conocidos como Qipao o Cheongsam, una prenda que aunque pocos lo sepan supuso la prueba externa más evidente de la liberación de la mujer China tras la caída de la dinastía imperial en 1912, que acortó su largo y se caracterizaba por el cuello Mao y el escote lateral, además de por sus coloridos y brillantes estampados, que normalmente incluyen motivos propios del imaginario del país, como dragones o garzas.

Muchas it-girls de los 2000 recuperaron esta prenda para lucirla en todo tipo de eventos, desde alfombras rojas hasta bodas. Y es precisamente algo relacionado con esto último que hemos vuelto a verlo en una influencer. Marta Lozano se encuentra disfrutando de su despedida de soltera en compañía de sus amigas, y para una noche de chicas, la valenciana ha lucido uno de estos tradicionales vestidos en color marrón y con estampados en dorado, que además ha acompañado del típico parasol que las mujeres chinas usan para cuidar su piel de los efectos del sol.

Vestido satinado estampado, de Zara (29,95 euros)

Vestido satinado estampado, de Zara FOTO: Zara

Aunque no sabemos con exactitud de donde puede ser el diseño que luce Marta (sospechamos que de alguna tienda china), no nos ha sorprendido nada encontrarnos con que Zara ofrece desde hace algunas semanas un modelo muy similar y que ahora no podemos quitarnos de la cabeza.