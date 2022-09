Los vestidos negros elegantes son el uniforme de septiembre de Carmen Lomana para ir al trabajo con tacones sensatos o bailarinas

Y otro día más Carmen Lomana nos deja uno de esos looks que son elegancia pura. Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido negro más bonito que el del día anterior. Por eso, en la redacción de Lifestyle, la acabamos de nombrar la reina de los vestidos negros también en septiembre. Si este verano nos enamoró con el vestido cut out de la colección de Tamara Falcó que encima está rebajado, hoy lo ha hecho con un vestido negro de lo más elegante que nos recuerda a Audrey Hepburn en ‘Desayuno con Diamantes’ y que nuestra querida Carmen Lomana ha lucido para ir a trabajar a la televisión. Un vestido que es perfecto para llevar con bailarinas o tacones sensatos para las mujeres de más de 50 años a la oficina. Pura elegancia.

Está claro que no hay nadie como Carmen Lomana para darle el toque más especial a un vestido negro como este. Porque aun que muchas personas piensen que el negro no es un color para verano, es la elegancia eterna para todo el año. Y para ello no hay mejor ejemplo que nuestra socialité favorita. Ya está claro que Carmen Lomana es la reina de los vestidos negros también en septiembre.

Carmen Lomana ha vuelto a derrochar elegancia y glamur con un vestido negro que nos traslada directamente a Audrey Hepburn en ‘Desayuno con diamantes’. Porque la elegancia es todo eso que nos aporta Carmen Lomana. El glamur de antes, el de una mujer que sabe de moda y de tendencias y que se viste ella misma. Nada de estilos creados a través de estilistas o showrooms que le presten ropa. El estilo y el armario de Carmen es propio, digno de estudio y de museo, como ya ha ocurrido en más de una ocasión. Porque como dijo Coco Chanel, “una mujer debería ser dos cosas: elegante y fabulosa” y esa es la mejor definición para Carmen. Y Carmen Lomana está aprovechando los últimos días de verano para lucir el perfecto bronceado que ha conseguido en sus vacaciones en Marbella y con su color de labial favorito, el rojo.