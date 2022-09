Tamara Falcó eleva el perfecto look de oficina con esta maravilla de sandalias pañuelo de Jimmy Choo que están rebajadas a 448 euros

Acabamos de tener un flechazo de amo profundo. Y no es para menos, porque Tamara Falcó nos ha enseñado como darle el toque más fashion y glamuroso a un clásico look de oficina. Y lo ha hecho de la forma que menos podíamos imaginar, con unas sandalias pañuelo que son toda una fantasía para las locas de los zapatos como nosotras. Todo eso, en la fiesta de Tous en Madrid, firma de joyas catalana con la que Tamara Falcó tiene su propia colección de joyas que se agota cada vez que saca una nueva. Pero si nosotras nos hemos fijado en algo del look de la marquesa, es en esos sandalias pañuelo de Jimmy Choo que nosotras como buenas rastreadoras de la moda, las hemos encontrado en Farfetch rebajadas al 50% por 448 euros por los 895 euros que costaban inicialmente. ¿La inspiración para ir a la oficina? Es Tamara Falcó. Un look de oficina perfecto ya tengas 30 o 50 años. Porque si Carmen Lomana es la jefaza de las pasarelas, Tamara Falcó es la jefaza de los eventos. No tenemos ninguna duda.

Tamara Falcó ha elegido para este evento un clásico look working de esos que no fallan para ir a la oficina, con camisa de rayas tipo Oxford en color azul, pantalones sastre también en azul marino y las sandalias con tiras multicolor tipo pañuelo que nos ha robado el corazón. Un look que ha combinado con joyas de la firma y el mini bolso TOUS Funny de piel sintética con textura saffiano en color rojo.

Tamara Falcó posa a su llegada a la presentación de la nueva colección de TOUS, este miércoles en Madrid. EFE/ Fernando Villar FOTO: FERNANDO VILLAR EFE

No hay duda de que Tamara Falcó ha hecho con un look perfecto para ir a la oficina, fácil de copiar y que se va a convertir en nuestro uniforme de este otoño 2022. Ahora solo nos falta encontrar un clon de estas maravillosas sandalias para poder vivir en ellas.