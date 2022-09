Carmen Lomana se convierte en la jefaza de la MBFW de Madrid con el traje joya más bonito que vamos a ver este otoño

No nos cansamos de decirlo, Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y esta semana lo está volviendo a demostrar con los lookazos que se está marcando en MBFW Madrid. Si ayer era el vestido de inspiración Geisha, hoy es esta maravilla de traje que nos ha robado el corazón. ¿Puede ser más bonito? Ya os decimos nosotras que no. Y además, que Carmen Lomana no puede estar más guapa y más bronceada esta semana, y con ese maravilloso tono de piel todos sus estilismos lucen aún más. Y esta vez ha sido para brillar en el desfile de Félix Ramiro como toda una jefaza de la primera fila de los desfiles.

Si estamos acostumbradas a ver a Carmen Lomana con vestidos maravillosos como el que lució esta semana de inspiración asiática. Una tendencia que muchas tenemos todavía en mente es la de los vestidos de inspiración asiática, también conocidos como Qipao o Cheongsam, una prenda que aunque pocos lo sepan supuso la prueba externa más evidente de la liberación de la mujer China tras la caída de la dinastía imperial en 1912, que acortó su largo y se caracterizaba por el cuello Mao y el escote lateral, además de por sus coloridos y brillantes estampados, que normalmente incluyen motivos propios del imaginario del país, como dragones o garzas para set una de las mejores vestidas en el desfile de The 2nd Skin Co. Ahora Carmen Lomana se ha convertido en la jezafa de los desfiles de Madrid con este maravilloso traje de estilo marinero con botones joya.

Carmen Lomana en el desfile de Félix Ramiro. FOTO: G3 GTRES

Una maravilla de traje azul marino con botones joya en forma de corazón. Pero no solo nos ha enamorado por eso, si no por su maravilloso corte con blazer crop y un precioso pantalón de tiro alto con botones a los lados de los bolsillos. Además, Carmen Lomana lo ha combinado con sandalias negras de tacón y un bolso rojo.