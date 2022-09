Jorge Redondo: ‘En España, hay mucho talento, pero nos falta tejido empresarial’

Se celebra en Madrid la Semana de la Moda más importante de nuestro país y esto implica que veremos las colecciones de los diseñadores más conocidos de España sobre la pasarela de la MBFWMadrid y no queríamos perdérnoslo. La pasada tarde fue el turno de Redondo Brand y hemos tenido el placer de hablar con Jorge Redondo, director creativo de la firma que nos ha explicado su visión sobre la moda española, nos cuenta su nueva colección inspirada en Sophia Loren y la importancia de la moda de autor en España e interancionalmente.

La firma Redondo Brand, es una de las marcas más queridas por nuestras celebrities y, el diseñador, se ha convertido en el rey de las invitadas perfectas. De hecho, son muchas las que confían en sus privilegiadas manos para vestir en el día más importante de su vida o para acompañar a sus seres queridos en sus bodas. María Pombo, Violeta Mangriñán o Carla Hinojosa han sido alguna de las celebrities que han vestido Redondo Brand y que no quisieron perderse la presentación de su nueva colección en Madrid.

Nueva colección de Redondo Brand en la MBFWMadrid FOTO: Sergio R Moreno GTRES

¿Qué significa para ti la moda de autor?

Para mi es cuando una firma tiene personalidad, cuando la identidad de las prendas tienen que ver con la identidad de la firma, aunque sepamos el destino y vistamos a gente diferente, define la identidad del autor.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que tu moda es conocida en todo nuestro país?

Bueno, mi vida no ha cambiado tanto. Sigo trabajando igual, lo único que ahora tengo una marca que conoce más gente y posibilidad de llegar a más público. Entonces, eso hace también, te crea la necesidad de tener más diseños, tener más prendas y super agradecido a todo el público que ha acogido muy bien la marca y espero que siga así por mucho tiempo.

¿Qué significa para ti la moda española?

La moda está muy bien, es lo que hacemos aquí, pero ahora lo vemos como algo internacional. Hoy en día, con internet y las redes sociales, hay que tener una visión más global. En España, hay mucho talento, pero nos falta algo más de tejido empresarial que nos haga dar ese paso que quizás, en otros países, si que tienen. Quizás una marca italiana se convierte muy rápido en internacional y en España, no llegamos tan rápido al mercado global.

¿Cómo ha sido le proceso de creación de esta colección?

Ha sido un trabajo bastante importante para todo el equipo. Siempre en los desfiles, la inspiración es una mujer, en esta ocasión, es Sophia Loren. Hemos intentado hacer una colección, sacando la identidad del personaje a lo largo del tiempo y hacer un estudio de las siluetas y colores y hacer una apuesta. Es la inspiración principal del desfile, con todo lo que conlleva. Sophia Loren, utilizaba mucho, por ejemplo, el encaje, que son tejidos que nosotros habíamos trabajado poco y ha sido un trabajo muy importante adaptarlo a nuestro propio estilo, a nuestro propio gusto. Ha sido una colección que nos ha costado bastante porque queríamos ser bastante fieles a lo que teníamos entre manos. Es un personaje muy popular, con una personalidad muy marcada y ha sido todo un reto.

Sabiendo que Jorge Redondo es el rey de las invitadas perfectas, ¿qué tipo de invitada le gusta vestir?

Me gusta una mujer que se atreva a romper un poco con lo establecido, siguiendo siempre lo ideal, pero que se atreva a romper un poco, a innovar y ha llevar las tendencias. Que tenga personalidad. Esa es la que más me gusta.

¿Que sueños tiene Jorge Redondo?

A día de hoy, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Seguir haciendo nuestra moda para que los clientes entienda cómo es la ropa de redondo, que al ser una marca joven, esto tenemos que trabajarlo, para que la gente entienda, perfectamente, nuestro estilo. Y, si que es verdad, que lo internacional me atrae muchísimo y creo que es necesario para crecer. Quizás, a medio o largo plazo si que pienso en esto.

¿A quién te gustaría vestir en un futuro próximo?

¡Uff! A infinidad de personas, pero, ahora mismo, me encanaría a Ana de Armas que acabo de verla en el Festival de Venecia y me parece lo más. Por otro lado, a Jennifer Lopez o Lady Gaga, porque me parecen personas super trabajadoras. Hay tanta gente, que no sé donde elegir. Nada es imposible, pero hay una lista muy larga (entre risas.

Con la muerte de la reina de inglaterra, ¿qué crees que ha aportado a la moda esta señora?

Al ser tan popular, como lo ha sido mujer, implícitamente, tienen un papel influyente aunque no lo quieran que dictan moda y tendencias. No podemos olvidarnos como influyó Lady Di en todo el mundo y la Reina de Inglaterra, en sus diferentes décadas, son perfiles que se ponga lo que se pongan siempre van a destacar de alguna manera en el público. La Reina Isabel II, ha sido una persona muy arriesgada, en cuanto a color, me atrevería a decir que ha usado todos los colores de la paleta y creo que durante toda su vida ha dado mucho. Aunque durante los últimos años, ya tenía looks de última generación y nos fijábamos más en Kate Middleton o Meghan Markle. Pero, perfiles tan públicos, siempre tienen algo que decir y aportar, de alguna manera.