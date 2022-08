Todas las tendencias de experta en moda (y elegancia) que Lady Di nos ha dejado en nuestro armario

Diana Spencer, Diana de Gales o Lady Di, son muchos los nombres por los que se conoce a la que fuese princesa de la corona británica y que hoy se cumplen 25 años desde su muerte. Sí, así fue una de las mujeres más activistas, reivindicativas y empoderadas de las royals europeas, hasta la fecha, nos dejó en 1997 en extrañas circunstancias o según su autopsia, por un accidente de coche. Pero ¿cuál fue el legado que dejó Lady Di?

Lady Di en 1983. FOTO: @lady.diana._

Diana de Gales era una mujer apasionada por la moda y cuidaba mucho cada una de sus apariciones públicas, bueno, quizás no tanto, pero eso fue lo que hizo que se acercase mucho más al pueblo y dejara un legado lleno de looks impresionantes y pioneros en una época donde la mujer no era la gran protagonista. Por ello, hablamos con Arturo Argüelles, experto en moda y estilista de celebrities, con el que debatimos sobre las tendencias que nos dejó la Princesa de Gales y la aportación de su estilo a la moda (que está más presente que nunca): ‘’Lady Di influyó tanto en el mundo de la moda, que hasta Dior hizo un bolso con su nombre, algo que, hasta la fecha, no ha vuelto a ocurrir’', relata el estilista.

Hace unos días, hablábamos sobre las tendencias que Lady Di llevó en los años 80 y 90 y que, actualmente, volvían a las calles de nuestra ciudad y al hablar con nuestro experto sobre las tendencias de aquellos años, no lo ha dudado: ‘’Diana fue la primera de la Casa Real que normalizó el ser una persona de a pie, hizo que se empezase a ver con naturalidad estilismos más urbanos, no de gala ni de recepciones’', confesó. Y, además, habla concretamente de una de las tendencias que hoy día llevamos: ‘’El look de malla y sudadera gigante, creó un sello de estilo’', añade. Y, como bien sabemos, si Lady Di viviese hoy en día, sería una de las más comentadas del momento y un referente de estilo para todas las mujeres de 60 años.

Diana de Gales. FOTO: Gtres

La evolución de la sociedad ha ido cambiando a lo largo de estos 25 años, pero el legado de Lady Di perdura, al igual que sus looks más icónicos. Pero, ¿seguiría Diana llevando los diseños que llevó en 1990 en 2022? Nuestro experto nos da una respuesta más que clara acerca de esta cuestión: ‘’Me gustaría imaginar que ella, que fue tan solidaria, estaría concienciada con el cambio climático y seguro que intentaría ponerse las mismas piezas que lució hace más de 25 años, en la actualidad’', confiesa Argüelles. De hecho, uno de sus looks más representativos fue aquel vestido negro donde rompía todos los moldes y se mostraba sexy y atrevida, un estilismo que llamó mucho la atención entre la realeza: ‘’El vestido negro, siempre es un básico que salva en todas las ocasiones. Pero, hoy por hoy, lo que si prima es la comodidad y funcionalidad de un look’', señala el estilista. No sabemos si volvería a revolucionar Lady Di a toda la prensa con este vestido pero, estamos seguros, que ese momento quedará para marcado en la historia de la moda como un antes y un después en el estilo de las Casas Reales, como la Reina Letizia con el vestido cut-out marcando abdominales

Imagen del cartel de la obra que tendrá como protagonista a Lady Di

Para concluir, preguntamos a nuestro experto si cree que Lady Di caería rendida a los pies de las alpargatas de tacón de la Reina Letizia o piensas que en 2022 el estilo de Diana de Gales hubiese evolucionado de su estilo de otra manera: ‘’Su estilo actual sería un reflejo de lo que vemos en la calle, es decir, ahora el Urban Style, lo cómodo, mínimal, sostenible, sería su seña de identidad’', y además, añade: ’’Creo que al igual que la Reina Letizia, ella apoyaría, como hizo en vida, el diseño patrio. Así que sí, creo que le gustaría, seguro que hubiesen tenido unas conversaciones muy interesantes’', concluye.

Lady Di junto a Guillermo y embarazada de Enrique

Estamos seguros que el estilo de la Lady Di conquistaría más de un corazón en 2022 y respiramos tranquilos sabiendo que su legado sigue siendo tendencia en la actualidad.