María Pombo nos hace desear (y soñar) la última escapada del verano por este bañador ‘Grace’ que tiene la espalda más romántica hasta para llevar con vaqueros

Las chicas de septiembre son esas a las que no les importa dejar de llevar bañador para volver al asfalto de la ciudad con su bronceado que resalta con todos los primeros looks de otoño. Aunque después de ver la última fotografía de María Pombo desde las playas de Cantabria, solo queremos cancelar septiembre y pensar en nuestra última escapada a la costa para copiarle este bañador de marca portuguesa que no puede tener una espalda más bonita hasta para llevar con shorts y botas cowboy, o vaqueros y sandalias de cuña. Todos nuestros últimos sueños de verano están puestos en esta maravilla de traje de baño que María Pombo sabe lucir con todo su esplendor para resaltar su envidiable y codiciado bronceado del norte.

Eso sí, si ya no te quedan más escapadas a la playa este año, siempre puedes comprarlo como último capricho de la temporada y esperar para lucirlo el próximo año. Que oye, quién no se conforma es porque no quiere, amigas. Y María Pombo debe pensar lo mismo antes de volver a Madrid.

El bañador de María Pombo pertenece a la firma Latitid. Y no sabemos si nos gusta más su corte o su patrón y eso que ya se lo habíamos visto a su íntima amiga, María Fernández-Rubíes. Así que lo más seguro es que Pombo también se enamorara al vérselo a ella en Instagram. Un bañador destaca por su estampado repleto de colores pastel, pero también porque su corte es realmente original y romántico en la espalda que sin duda es lo que más nos ha conquistado.

Bañador Grace, de Latitid (125 euros)

Bañador Grace. FOTO: Latitid

¿Habéis sentido el flechazo de amor? Pues lo mismo nos ha pasado a nosotras al verlo lucir a María Pombo en su cuenta de Instagram, que solo podemos pensar e estilismos para lucir este bañador en la ciudad a modo de body, con una camisa encima y unos vaqueros de tiro alto, para que la vuelta a la ciudad sea menos dura de lo prevista.