Paloma Suárez: ‘’Mi secreto ha sido siempre seguir mis propias reglas’'

La diseñadora canaria Paloma Suárez, presenta su nueva colección en el OFF de la MBFWMadrid, dentro del marco de la Semana de la Moda de Madrid. La diseñadora ha llevado a la pasarela los nuevos diseños de su colección ‘Make a Wish’, una invitación a soñar y a luchar por nuestros deseos futuros a través de la moda.

Para transmitir esta nueva propuesta, se alzan como protagonistas nuevos tejidos, nuevas líneas, técnicas y también nuevos colores con los que a Paloma Suárez le gusta experimentar para seguir haciéndonos soñar en cada colección. Y, como guiño a sus raíces, hay una de las piezas que está desarrollada por artesanas de La Palma mediante la antiquísima técnica de encaje ‘frivolité’. Sin duda, Paloma Suárez es una de las diseñadora más conocidas de La Palma y en Lifestyle de La Razón hemos hablado en exclusiva con la directora creativa y así conocer todos los detalles de esta última propuesta para la próxima temporada, en un desfile que ha desfilado la influencer Sara Fructuoso.

¿Qué tiene esta colección que no tenga el resto de las colecciones que has creado?

En mi universo creativo me gusta pensar que cada colección es única y todo gira en torno al concepto que quiera transmitir con ella. Esto hace que siempre existan sorpresas y novedades a pesar de que la esencia de la firma sea fácilmente reconocible. Esta, en concreto, destacará por el uso de nuevos tejidos como los encajes o tul bordado, técnicas artesanas como el frivolité o piezas de cristal creadas íntegramente a mano.

La influencer Sara Fructuoso desfilando para Paloma Suárez FOTO: Bonus Studio

¿Dónde están los límites de los sueños?

“La condición límite del universo es que no tiene límite”. Esto es una frase de Stephen Hawking, célebre físico británico conocido por su Teoría del Todo. Me gusta pensar que, efectivamente, los límites son mentales y somos dueños de nuestro destino. Si no creyese firmemente en esto, sería muy complicado para mí encontrar sentido a nuestro día a día.

Esto que, a priori, parece muy sencillo de decir y difícil de creer, se sustenta en algo tan fundamental como el esfuerzo. Creo que el límite aparece cuando pesa más otro argumento que la persecución de los sueños. Cuando no hay excusas y los problemas se ven como oportunidades, se buscan soluciones y se trabaja realmente duro. Todo llega.

La colección recibe el nombre de ‘Make a Wish’ ¿por qué llegaste a este nombre?

‘Make a Wish’ es especial porque es la primera vez que presento dos colecciones en el mismo año en Mercedes Benz Fashion Week. Esto sin duda ha sido un gran reto tanto creativo como empresarial, me hace sentir feliz saber que cada vez somos capaces de afrontar retos más exigentes y esto es un poco lo que enmarca a esta colección, el poder que tiene el deseo para alcanzar objetivos.

El nombre surge mientras mantenía una conversación con mi padre buscando precisamente la inspiración para la colección. Nuestra mente siempre gira en torno a la isla de La Palma, mi lugar de origen y donde reside mi familia. Hablando de todo un poco apareció la idea de las estrellas, del cielo privilegiado de la isla y lo que disfruto observándolo cada vez que viajo a visitarles. Ahí me di cuenta de que instantáneamente, cada vez que miraba a las estrellas, sentía el impulso de pedir deseos. Qué bonito es desear desde el alma con la ilusión de que algún día se cumpla. Así nace esta nueva colección.

Paloma Suárez acompañada de sus modelos en la presentación de 'Make a Wish' FOTO: Bonus Studio

¿Qué tendencias lleva Paloma Suárez a la pasarela que podrán ser vistas en los próximos meses? ¿y colores?

Como firma dedicada al Slow Fashion, buscamos crear prendas atemporales que sobrevivan a las tendencias y se conviertan en piezas icónicas que puedas rescatar en cualquier momento, seguir entendiéndolas y sintiéndolas apetecibles a pesar del paso del tiempo, de las tendencias frenéticas. La paleta cromática pasa por todos los colores ya característicos de la firma pero variando en tonos e intensidades. Predominan los morados, naranjas y alguna sorpresa como el negro.

¿Es Paloma Suárez una firma de tendencias o sigues tus propias reglas?

Desde mi posición de creadora, me gusta diseñar analizando los tejidos y sus colores, texturas, fornituras y pensando en siluetas nuevas, acabados, etc. No verme condicionada para crear dirigida por las tendencias. Me encantará luego ver el informe de tendencias y verificar si algo coincide con lo que hemos presentado pero creo que el secreto ha sido siempre seguir mis propias reglas.

Desfile de Paloma Suárez en el OFF de la MBFWMadrid FOTO: Bonus Studio

Has confesado que con esta colección quieres animar a esa lucha por nuestros anhelos ¿qué anhela Paloma Suárez para inspirarse en una colección como esta?

Todos tenemos diferentes anhelos continuamente. Desde desear que terminen cosas que pueden afectar a la sociedad en su conjunto como la pandemia, el volcán de mi isla o la guerra. Siempre deseo terminar todo aquello que genere energías negativas en nuestro entorno. A nivel profesional agradezco dedicarme a mi pasión y deseo poder continuar para impulsar la firma, que siga creciendo y posicionándose cada vez mejor. También deseo mejorar las condiciones de mis entornos próximos y ayudar a las personas a sentirse seguros y felices cuando lucen nuestros diseños. Crear con cada pequeña acción una huella positiva.

Estamos en un momento complicado para la moda en general, ¿crees que la moda española tiene los días contados o está reestableciendo los códigos de la marca España y dará un vuelco en cualquier momento?

Considero que tenemos muchísimos elementos a favor para que la marca España cada vez cobre más sentido y vuelva a ganar el músculo que se perdió cuando se decidió enviar fuera de nuestras fronteras las producciones.

España es un país históricamente espectacular en el desarrollo de todo tipo de artesanías, contamos con un legado cultural impresionante y unas calidades excelentes. Siento que las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de revisar nuestro ADN y reinterpretar esos códigos a través del diseño para hacerlos apetecibles, contemporáneos y únicos, con identidad suficiente como para triunfar dentro y fuera de nuestro territorio.

Desfile de Paloma Suárez en el OFF de la MBFWMadrid FOTO: Bonus Studio

Para terminar y sabiendo que eres fiel a la moda Slow Fashion, ¿por qué hay que apostar por la moda de autor?

Enlazando con la pregunta anterior, al igual que es responsabilidad de las empresas españolas ofrecer siempre el mejor servicio para nuestros clientes, también me gustaría resaltar la importancia de que el público decida darnos una oportunidad. Los clientes son quienes tienen el poder absoluto para hacer que un proyecto crezca, se desarrolle y perdure o por el contrario tienda a desaparecer. Suelo insistir mucho en el concepto de la economía KM0 y la circularidad. Crear un sistema sostenible y responsable que favorezca a nuestros entornos próximos. Una vez escuché una reflexión que me encantó: cuando vayas a consumir algo piensa, ¿a quién quiero darle mi dinero?

Profundizar un poco más en la búsqueda de diferentes opciones, investigar la filosofía y desarrollo de cada empresa, sus valores y responsabilidad corporativa, etc. El ritmo frenético a veces siento que nos obliga a tomar decisiones precipitadas sin reflexionar mucho si realmente estamos eligiendo y construyendo el entorno que deseamos. Comprar menos cantidad en pro de más calidad con piezas versátiles que nos ayuden a crear un fondo de armario consciente. De esta manera evitaremos el típico “tengo el armario lleno de cosas y no sé qué ponerme”.