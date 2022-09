Para empezar el otoño solo necesitamos las botas cowboy en blanco y negro de Sara Carbonero para combinar con todos nuestros looks

¿Va a parar Sara Carbonero de crearnos necesidades de moda? Pues creemos que no. Si este fin de semana nos enamoraba con la cazadora de piel con flecos en blanco para irse de festival de mujeres, ahora nos ha descubierto a través de un vídeo de Instagram el calzado estrella de otoño 2022 con el que había combinado ese look. Y ni más ni menos que unas botas cowboy en blanco y negro que nos han robado el corazón. Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia este otoño que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para patearnos las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño.

Sara Carbonero de festival con botas cowboy. FOTO: @saracarbonero

De mujeres empoderas, con talento y bellas. De eso ha ido el fin de semana de Sara Carbonero con Esther Cañadas, Isabel Jiménez y la periodista (y compañera en Slow Love), Amanda Prado. Y todo para irse hasta Sigüenza, municipio de Guadalajara, para disfrutar del Festival Mujeres, Patrimonio. Y ahí no podía faltar Sara Carbonero y todo el equipo de Slow Love y no solo para dar un importante mensaje feminista, si no para enamorarnos con esta cazadora blanca de ante con flecos y de las botas cowboy blancas y negras de la nueva colección de su marca. Unas botas cowboy que las chicas que mejor visten van a querer llevar todo el otoño con sus vaqueros favoritos.

¿La mala noticia? Que aún no están a la venta en la web de Slow Love, pero como buenas detectives de la moda, las hemos encontrado combinadas con un estilismo de la nueva colección de la marca.

Botas cowboy. FOTO: slow love

Sara Carbonero tiene claro que estas botas cowboy se van a convertir en nuestras compañeras todo el otoño.