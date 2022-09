Sara Carbonero se va de festival de mujeres con la cazadora de flecos que todas querrán en otoño para llevar con vaqueros

De mujeres empoderas, con talento y bellas. De eso ha ido el sábado de Sara Carbonero con Esther Cañadas, Isabel Jiménez y la periodista (y compañera en Slow Love), Amanda Prado. Y todo para irse hasta Sigüenza, municipio de Guadalajara, para disfrutar del Festival Mujeres, Patrimonio. Un festival que busca poner en valor el diálogo entre los espacios patrimoniales y monumentales de la ciudad de Sigüenza, así como de las cantantes y compositoras de su cartel, a quienes les une su perspectiva fuera del círculo de la industria musical. Porque, a través de su trabajo, todas ellas construyen un nuevo y atractivo patrimonio musical. Y ahí no podía faltar Sara Carbonero y todo el equipo de Slow Love y no solo para dar un importante mensaje feminista, si no para enamorarnos con esta cazadora blanca de ante con flecos de la nueva colección de su marca. Un cazadora que las chicas que mejor visten van a querer llevar todo el otoño con sus vaqueros favoritos.

De esta manera nos olvidamos de todas las cazadora Motomami de un plumazo, ahora nosotras necesitamos la cazadora de flecos más boho que Sara Carbonero ya lleva en las noches de septiembre en estos días que tanto está refrescando en el centro de España. ¿No tienes una cazadora de flecos? Pues Sara Carbonero te va a hacer cambiar de opinión.

Sara Carbonero y la periodista Amanda Prado de Festival. FOTO: @saracarbonero

Las chaquetas de flecos toman todo el protagonismo de cualquier look, porque aportan el toque retro o folk que toda propuesta necesita y en cuestión de segundos. Personalidad y ahora, también, tendencia.

Cazadora flecos efecto ante, de Slow Love (99,99 euros)

Cazadora de flecos y ante. FOTO: Slow Love

Cazadora de flecos y ante. FOTO: Slow Love

Una chaqueta de flecos que nos transporta directamente a los años 70 y a la tendencia que va a arrasar este otoño, el estilo cowboy. No hay chaqueta de flecos que no falle a unas buenas botas cowboy. Porque las chaquetas con flecos son todo un clásico de la estética western y Sara Carbonero nos ha confirmado que no nos la vamos a quitar en este otoño 2022 que arranca en cinco días.