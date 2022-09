Para empezar octubre solo necesitamos las botas plateadas (y rebajadas) de Sara Carbonero para llevar con todos nuestros vestidos de punto calentitos

Es oficial, último día de este septiembre que se ha hecho tan largo. Mañana ya empieza octubre, aunque con los 8º con los que hemos amanecido hoy en Madrid, ya parece que sea noviembre. Y en su linea, Sara Carbonero no nos deja de crear necesidades con sus looks más en tendencia de otoño y más calentitos. Si el otro día nos enamoraba con la cazadora de piel con flecos en blanco para irse de festival de mujeres, ahora nos ha descubierto el calzado estrella de otoño 2022 combinado con ele vestido más calentito del otoño. Y ni más ni menos que unas botas cowboy plateadas que nos han robado el corazón. Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia este otoño que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para lucirlas por las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño.

Porque las botas plateadas son la tendencia de otoño 2022, y no solo están en Slow Love, si no en Zara y en todas las tiendas low cost y cada vez que me las pongo por las calles de Madrid la gente me pregunta por ellas. Y Sara Carbonero las combina con esta maravilla de vestido de punto con el cuello más elegante que vamos a ver.

Sara Carbonero con vestido de punto y botas. FOTO: slow love

Bota piel cowboy bordado, de Slow Love (135,21 euros)

Botas plateadas. FOTO: slow love

Unas botas cowboy que las chicas que mejor visten van a querer llevar todo el otoño con sus vaqueros favoritos y vestidos de punto como Sara Carbonero. Un vestido con cuello multiposición, pudiendo llevarse deshombrado o vuelto de punto acanalado en hilatura sostenible, manga larga, corte ajustado y largo midi. Y si Sara Carbonero dice que se lleva con botas cowboy plateadas, nosotras solo podemos hacerle caso.