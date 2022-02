Las botas cowboy plateadas de ZARA son la nueva fantasía (con vaqueros y vestidos) para las chicas que aman las tendencias

¿Amantes de las botas cowboy? Si eres de nuestro clan, prepárate porque vas a sentir un flechazo de amor profundo por estas de nueva colección de Zara que son todo lo que necesitamos para lucir en primavera con nuestros vestidos favoritos y shorts vaqueros en verano. Que sí, que ya sabemos que estamos con tres grados ahora mismo en Madrid pero nosotras solo podemos pensar en el buen tiempo y en el calorcito para ponernos estas botas cowboy plateadas de Zara para todos los festivales que están por venir. Encontrar botas de cowboy en la colección de Isabel Marant no es novedad, al fin y al cabo, sigue siendo uno de los fetiches de la casa francesa. Sin embargo, este calzado hace acto de presencia en otras propuestas como la de Celine: Hedi Slimane es uno de los que más apuesta por un modelo que se combina con todo tipo de prendas. Y es que la tendencia western viene pegando fuerte y las botas de caña alta también.

Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Si la semana pasada os hablábamos de las botas cowboy más bonitas de Stradivarius, Zara se ha superado y ha hecho las botas cowboy más perfectas y pura fantasía para las chicas más bajitas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.

BOTA PIEL COWBOY (99,95€)

Botas cowboy piel. FOTO: Zara

Botas cowboy piel. FOTO: Zara

Y estas de nueva colección de Zara son pura fantasía. Se trata de unas bota de estilo cowboy con detalle de pespuntes en el corte en acabado metalizado plateado con tacón medio.