Las botas metalizadas son la tendencia más cool y complicada del otoño

Si una tendencia se nos resiste, nosotras insistimos. Eso es lo que nos pasa con las botas metalizadas. Estamos hartas de ver botas altas sin personalidad o botas que llevan en nuestro armario más de una década, pues ha llegado el momento de darle mejor vida y renovarlas por unas botas que nos den vitalidad a los looks que creamos. Las botas altas se han convertido en la tendencia más top del otoño y muchas celebrities ya están contando con ellas para sus looks más atrevidos, como Paula Echevarría, que se ha atrevido con unas botas altas de terciopelo que para los amantes de la moda, son una joya.

Bota tacón laminada FOTO: zara

Hablando de joyas, esta nueva propuesta de Zara se convertirá en la joya de la corona. Las botas metalizadas han venido para quedarse en nuestros armarios, por mucho tiempo. Si nos ponemos a analizar, botas similares llevaron la influencer alemana Leonie Hanne o María Fernández-Rubíes, donde el color y los brillos fueron los protagonistas, o Sara Carbonero, como en sus últimos looks; estas no eran de Zara pero estamos seguros que este tipo de piezas son las que inspiran a la firma de Inditex para crear sus diseños. De hecho, si te gustan este tipo de looks, Zara nos propone distintas formas de botas con las que nuestros looks quedarán perfectos por las calles, este otoño.

Sara Carbonero con vestido de punto y botas. FOTO: slow love

Botín piel metalizado, de Zara (69,95€)

Este tipo de calzado puede resultar complicado de combinar e incluso, arriesgado. Pero, ¿quién no tiene el estilo suficiente para incluirlo en sus looks de otoño? Si algo tenemos claro es que este botín puede combinar a la perfección con nuestros estilismos en colores tierra y que nos acompañan todas las temporadas. Es ideal para llevar con vaqueros de tiro bajo a lo Victoria Federica y jersey de lana, le darán un toque chic a tu look casual.

Botín piel metalizado FOTO: zara

Bota tacón laminada, de Zara (59,95€)

Sin embargo, si eres de aquellas chicas que prefiere elegir un look de colores neutros y combinarlo con botas altas, estas serán tu mejor opción. Tenemos claro que lo mejor sería un look inspirado en Ana Mena, falda de tablas negra combinada con body semitransparente y botas altas llamativas. Un look con el que poder triunfar en las noches más desenfadadas del otoño.

Bota tacón laminada verde FOTO: zara

Con las botas metalizadas podrás ser la reina de la fiesta o la más arriesgada del street style en tu ciudad, eso lo decides tú. Pero, tienes que tenerlo claro, este año, las botas arriesgadas serán tu perdición.