Solo Georgina Rodríguez podría llevar un conjunto Adidas con bolso y gafas de lujo

Si algo tenemos claro es que cuando hablamos de Georgina Rodríguez es que es una de las mujeres más influyentes de este país y más después de su documental en Netflix, ‘Soy Georgina’ y que ya graba su segunda temporada. Georgina supo hacer de un noviazgo su gran profesión y ahora es una de las mujeres más cotizadas en todos los photocalls de nuestro país. Todas las marcas quieren a Georgina en su fiesta y hasta ha visitado el Festival de Cannes, en varias ocasiones. Georgina es una de las celebrities españolas más demandadas a nivel internacional, aunque ahí ser la mujer de Cristiano Ronaldo, tuvo mucho que ver.

Georgina Rodríguez con conjunto deportivo FOTO: instagram

Pero, algo que tenemos claro es que el estilo de Georgina Rodríguez es único y que la mezcla entre lo sport y lo glam, solo ella puede llevarlo. De hecho, ya lo pudimos ver en una imagen que subió a su perfil de Instagram, la pasada tarde. La influencer vistió un look sport chic, compuesto por un conjunto Adidas de camiseta y leggins de algodón y que está de venta en El Corte Inglés. Este conjunto está compuesto por una de las camisetas más icónicas de la marca de deporte que pasa de la rutina deportiva a la diaria y cada día más, en looks de a pie. Las tres rayas de las mangas le dan a esta camiseta un aspecto auténtico y que caracteriza a la firma.

Camiseta de mujer 3 Stripes Essential Adidas FOTO: El corte inglés

Además, Georgina Rodríguez combinó este look tan casual, con los accesorios más glam de su armario: las gafas Balenciaga más tendencia del momento y un bolso blanco de Chanel que le dará un toque luxury a un look ideal para hacer deporte o para ir a pasear por el Retiro ¿quién puede hacer esto si no es una fashion victim? Os lo adelantamos, Kim Kardashian, Rosalía y Georgina.