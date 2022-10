Estos vestidos negros tendrían la aprobación de la mismísima Coco Chanel

A la famosa diseñadora francesa se le atribuyen muchos de los logros en cuestiones de moda de los últimos años. Y es que fue ella la que configuró de alguna forma el armario femenino tal y como lo conocemos hoy día. Porque a Chanel le debemos introducciones como los pantalones en el guardarropa habitual de la mujer, pero también los jerséis de punto grueso, el eterno jersey de rayas, los vestidos rectos, la introducción del negro como color elegante más allá del luto y su eterna mezcla con el blanco como sinónimo de buen gusto atemporal.

Algo que se une a su aportación en cuanto a los complementos. Ya que quizás muchos no lo saben, pero fue Coco Chanel la primera mujer que apuesta por llevar bisutería para el día a día, como sus famosas e inseparables perlas. Y también fue ella la que libera los brazos de la mujer añadiendo una cadena larga a los bolsos, de tal manera que las mujeres tuviesen las manos libres para poder ir cómodas en el día a día.

Pero volviendo a la ropa, es difícil encontrar hoy día una persona que no haya oido la famosa expresión “Little Black Dress”, que significa sencillamente “pequeño vestido negro”. Un básico atemporal en cualquier armario femenino que ella creó siguiendo las líneas de un vestido camisero, pero siempre con la premisa en mente de que fuese algo sencillo y sin complicaciones. Y desde su aparición en los años 20 lo cierto es que su éxito no ha hecho más que crecer y crecer, convirtiéndose en protagonista de muchos de los mejores looks incluso de alfombras rojas.

Los diseños midi y cortos siguen siendo la opción más usada, tanto de día para ir a la oficina como para cualquier ocasión formal, como una cena de noche. Y es que además de combinar con cualquier color en cuanto a zapatos o bolsos, consigue crear un halo de elegancia y sofisticación difícil de emular con otro tono. Favorece a todo tipo de pieles y color de pelo, y además estiliza visualmente cualquier silueta.

Por eso hemos querido traerte aquí cinco vestidos perfectos para esta temporada otoño invierno que aprobaría la mismísima Coco Chanel.

Vestido tubo frunces, de Zara (39,95 euros)

Vestido manga volantes, de Mango (49,99 euros)

Vestido midi con lazo en la espalda, de COS (99 euros)

Minivestido adornado con perlas y terciopelo, de &Other Stories (149 euros)

Vestido largo de punto, de Sandro (275 euros)

El toque blanco en algunos de ellos es el detalle perfecto para convertirlos en una prenda atemporal.