Vicky Martín Berrocal se convierte en toda una ‘Motomami’ con el look más elegante con blazer crop naranja de su marca

Una Motomami es una mujer fuerte, luchadora y decidida, pero también con dudas e inseguridades. En sí, significa fuerza (moto) y fragilidad (mami). Según contó Rosalía, es en honor a su madre, que siempre iba en moto y, por tanto, ella también. Y todo eso se ha convertido en una tendencia de este otoño 2022 que ya encontramos en todas nuestras tiendas favoritas. Pero si hablamos de un mujer fuerte y empoderada en nuestro país, y referente de estilo, pensamos directamente en Vicky Martín Berrocal. Y así es la foto que nos ha dejado la diseñadora para empezar la semana, subida a una moto (de postureo) pero con todas esa personalidad y elegancia que solo ella puede darle. Nada de chaqueta de cuero al más puro estilo Motomami, ella lo ha hecho con toda la elegancia que la caracteriza y vestida de su firma, Victoria.

No se puede ser más tendencia que ella, da igual el mes o la estación del año, Vicky Martín Berrocal siempre rezuma moda, elegancia y tendencias con todos sus looks. Y no sé si penaréis lo mismo, pero desde su cambio de look con la melena mucho más corta, la sevillana aún luce con más clase cada estilismo que se pone. Para muestra un botón. Y es que Vicky ha optado por lucir su blazer favorita, crop y de su firma Victoria pero esta vez no en negro ni en blanco, si no en un potente naranja que la da toda la personalidad al estilismo.

Aunque eso sí, de momento en la web de Victoria no la hemos encontrado en naranja, pero si en negra y en en estampado de cuadros en lila y en negro. Un look que Vicky Martín Berrocal ha completado con una camiseta básica blanca, collar dorado y unos pantalones anchos negros y su melena recogida en una rejuvenecedora coleta.