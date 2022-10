Esto es todo lo que puede hacer por ti un jersey de rayas

Una de las cosas que más me gustan de la llegada del otoño y de la bajada de las temperaturas es la de recuperar del fondo de mi armario una de mis prendas favoritas, los jerséis de punto. Y aunque me declaro una fanática de casi todos los modelos, no puedo negar que siempre tengo un favorito, el eterno jersey de rayas.

También conocido como jersey bretón por su origen en esta región francesa allá por 1850, donde empezaron a usarlo los marineros para protegerse de las inclemencias del clima. Sus rayas, que en aquel entonces tenían que ser exactamente 21, representaban las victorias de Napoleón Bonaparte. El primer jersey con la misma raya bretona que la de Napoleón fue producido por Saint James en 1889, una marca que hoy día sigue viva.

Después, fue Coco Chanel en 1917 la que decidió introducirlo en el armario femenino tras contemplarlo en los marineros que trabajaban en el puerto, haciendo de ello una prenda chic, que combinaba a la perfección con pantalones de corte masculino, creando así el perfecto uniforme para un día de playa, y especialmente usado y popular entre la clase alta.

Es por ello que las francesas han sido siempre el máximo referente para saber cómo lucir esta prenda. Y aunque podemos encontrar mil y una versiones en las tiendas, nosotras nos quedamos con el tradicional de punto y rayas azules.

Pero a la hora de combinarlo, el Street Style nos ha enseñado que puede dar mucho más de si que llevarlo con un simple vaquero. Estas son algunas de nuestras combinaciones favoritas: con leggins negros + mocasines. Con pantalones tipo joggers y zapatillas o ugly sandals. Con pantalones palazzo o pantalones sastre (Es perfecto para llevar con un traje de chaqueta). Encima de un jersey de punto. Con pantalones de cuero o incluso con faldas midi de satén.

Jersey de rayas estilo marinero, de Maje (195 euros)

Jersey rayas detalle botones, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Jersey punto rayas, de Zara (39,95 euros)

Jersey punto rayas, de Mango (29,99 euros)

Jersey de punto de rayas con mangas abullonadas, de Scotch & Soda (44,95 euros)

Estas son solo algunas de las combinaciones de la que para nosotras es una de las prendas más versátiles de la temporada, pero lo cierto es que es casi igual de útil que una camisa blanca. Solo tienes que encontrar la clave para sacarle el máximo partido y sobre todo usarlo para restar formalidad a tus looks más arreglados.