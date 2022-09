Top y falda con volumen: así es como puedes convertirte en la mejor invitada por menos de 80€

Desde que volviese la tendencia Barbie a nuestra vida, los catálogos de las marcas comerciales más importante de nuestro país se han llenado de prendas de color rosa. Sí, el rosa ha inundado nuestros días para darle el protagonismo al Barbiecore. De hecho, ya son muchas las celebrities que se han decantado por este color para convertirse en la invitada perfecta e incluso para lucir ideales en una tarde con amigas, por ejemplo, Rocío Osorno eligió el traje rosa más bonito de Zara para brillar en una tarde de paseo por Madrid. Pero, ¿será este color el que reine en las bodas este año? Te traemos la combinación perfecta y por menos de 80 euros con la que serás la mejor invitada de esta temporada.

Las bodas tienen un dress code muy claro pero, ¿quién dijo que no puede ser la mejor vestida con un dos piezas? Los volúmenes y el color rosa se apoderan de los looks del otoño, por ello, pensándolo bien, este total look en rosa de Zara, te enamorará y hasta que no lo lleves no podrás parar. Será tu nueva obsesión.

Total look rosa fucsia de Zara para ser la invitada perfecta FOTO: zara

Conseguir ser la mejor vestida de la próxima boda de amiga que tengas, no será difícil, si María Pombo lo consiguió, tú puedes. Pero, debes de saber que eso implica seguir todas las tendencias, solo lo podrás conseguir con este look de dos piezas, compuesto por un top asimétrico con volúmenes y volantes que crean una flor con sus texturas y una falda larga con volumen con la que podrás marca tu silueta reloj de arena. Con esta combinación tu look está destinado al éxito absoluto. ¿Lo mejor de todo? Este estilismo está por debajo de los 80 euros, exactamente, 75,90€ y serás la invitada perfecta.

Cuerpo asimétrico volantes, de Zara (35,95€)

Cuerpo asimétrico volantes FOTO: zara

Pero, siempre llegan las dudas cuando combinamos un look rosa fucsia, ¿qué bolso elijo o con qué zapatos me lo pongo? No tengas dudas. En esta ocasión, puedes combinarlo de dos formas o simulando una combinación completa con colores rosados o con un color que destaque, como el verde lima, con el que contrasta muy bien. Elige unas sandalias o mules en verde lima y serás la reina de las tendencias.

Falda larga volumen, de Zara (39,95€)

Falda larga volumen FOTO: zara

Ya tienes todas las claves, ahora está en tu mano, puedes ser la invitada perfecta con este look de Zara que muy pronto copiará Rocío Osorno o Marta Lozano, ¿te lo vas a pensar? Es mejor ficharlo.