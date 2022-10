María Fernández-Rubies y su vestido de H&M que vas a llevar todo el otoño

No nos cansamos de decir la importancia de tener un vestido de punto en tu armario. Da igual la época del año en la que nos encontremos, siempre será una de las prendas más versátil a las que podrás recurrir en cualquiera de esos días en los que no sabes qué ponerte, y además una de las favoritas de las mujeres francesas, quienes nos han dado claves de sus mil y una combinaciones. El único cambio que pueden sufrir es elegir entre modelos de cuello vuelto o canalé cuando llegue el frío, mientras que los diseños más amplios y con aberturas o detalles calados son perfectos para cuando todavía no ha llegado el frío.

Lo bueno es que además combinan igual para todo tipo de planes y eventos. Si se trata de una ocasión más arreglada es tan fácil como combinarlo con una bonita chaqueta y unos tacones o botas de tacón. Para ir a trabajar una gran idea es combinarlo con calcetines y mocasines, friulanes o bailarinas. Y para los fines de semana o días de relax prueba a lucirlo con unas botas o botines planos o incluso zapatillas de deporte.

Además, se trata de una prenda tan usada que puedes encontrar un sin fin de modelos en casi todas las tiendas de fast fashion. Como prueba el último look que nos ha dejado María-Fernández Rubíes con su vestido de H&M de punto pointelle, un patrón de tejido que crea un diseño calado cuando se completa. En un versátil color blanco, solo necesita accesorios en negro para darle ese toque invernal.

La influencer ha optado por lucirlo con unas botas planas de inspiración ecuestre, una de las tendencias de calzado que más veremos esta temporada.

Vestido en punto pointelle, de H&M (39,99 euros)

Vestido en punto pointelle, de H&M FOTO: H&M

Y con detalles trendy, un bonito sombrero borsalino y un maxi bolso furry con asa de cadena.