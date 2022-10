Este abrigo (efecto piel) de Zara te recordará que los looks de otoño pueden superar todas tus expectativas

Si algo tenemos claro es que el frío ya está aquí. Es un hecho. Todavía no están las temperaturas como en diciembre, pero octubre viene pisando fuerte. Las prendas exteriores (de abrigo) siempre son el must de la temporada y se ponen de moda en todas las calles de España. Los abrigos siempre son la prenda exterior que más se ve y la que más usamos cuando llega el frío a nuestra ciudad. Por ello, todos los años, no está de más, visitar los catálogos de nuestras marcas favoritas para fichar las novedades y hacernos con las piezas que pueden solucionarnos el invierno (sí, aunque tengamos el vestidor, lleno de abrigos).

ABRIGO ACOLCHADO EFECTO PIEL WIND PROTECTION FOTO: zara

Las prendas de abrigo siempre son robustas y calentitas para que nuestro cuerpo tenga la temperatura ideal, si estamos en la calle. Pero ¿qué pasaría si compramos un abrigo por lo bonito qué es? Esto nos ha pasado con este de Zara, ha sido verlo y tener un flechazo. Se trata de un abrigo acolchado de efecto piel que nos ha enamorado. De hecho, estamos pensando en combinarlo con nuestros vaqueros favoritos, a lo Sara Carbonero y unas botas blancas para lucirlo como una experta en moda. Las amantes de los abrigos amarán este abrigo por encima de todo y es que, además, cuenta con la mejor composición que te protege del viento, gracias a su relleno de poliéster que te aislará del frío.

Abrigo Acolchado Efecto Piel Wind Protection, de Zara (79,95€)

ABRIGO ACOLCHADO EFECTO PIEL WIND PROTECTION FOTO: zara

No tenemos ninguna duda de que este otoño no se nos resiste ninguna tendencia, desde botas altas por encima de la rodilla hasta faldas de tablas que nos devuelven la ilusión de los años 2000. Y, para todas estas tendencias, el abrigo colchado de Zara combina a la perfección y además, te salvará del frío de tu ciudad.

ABRIGO ACOLCHADO EFECTO PIEL WIND PROTECTION FOTO: zara

¿Tienes ganas de vivir la temporada al límite y sin dejar de hacer planes? Que el frío no te lo arrruine, elige este diseño y tendrás la prenda más versátil del año en tu armario. Recuerda que ser una fashion victim depende de ti y con nuestros fichajes podrás conseguirlo. Inspírate en María Pombo o Sara Carbonero para triunfar en el street style y agrégale esta prenda exterior para mantener la temperatura de tu cuerpo perfecta, este otoño.

No lo dudes, el flechazo será absoluto y no nos cabe duda de que serás la envidia de toda tu familia con este abrigo acolchado de Zara que marcará tendencia.