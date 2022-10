7 manicuras perfectas para Halloween (te disfraces o no)

Llega la época más terrorífica del año y es el momento de pensar en qué disfrazarnos, cómo hacerlo y cuáles son los detalles de nuestro look que queremos que destaquen en la noche más oscura del año, la noche de Halloween. Pero, ¿has pensado en tu manicura? Si no lo has hecho, ya lo hacemos nosotros por ti. Estas son las ideas más escalofriantes para la noche de Halloween que tus uñas podrán lucir.

Manicuras con sangre

La sangre es lo más cotizado en el día de Halloween, es imposible no soñar con unas uñas que puedan ser la peor de las pesadillas. Acrílicas en rojo brillando o con efecto sangre, así es la manicura que dará más miedo.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

El negro nunca falla

El negro es una de las manicuras más top para la noche más terrorífica del año. Este color, en los últimos años, se ha puesto de moda para el día a día pero en la noche del 31 de octubre no puede faltar en tus manos.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

El famoso naranja

¿Quién no piensa en naranja el día de Halloween? Las calabazas o los calderos mágicos llevan este color tan tendencia, actualmente. Desde que María Pombo o Laura Escanes lo usaran, pocas se lo quieren quitar. Y, es la mejor manera de llevar manicura de Halloween sin disfrazarte.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

Francesas customizadas

Si eres de esas personas que se van a disfrazar de novia cadáver, tendrás que empezar por tus uñas. Las novias siempre llevan la manicura francesa, perfecta. Tú no podrás ser menos. Por ello, elige la francesa pero dile a tu esteticista que, en esta ocasión, los detalles de Halloween, no falten.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

Brilla al ritmo del neón

La fiesta de las uñas con estos colores. Serás la reina de Halloween si llevas los colores neones en tu manicura. Si quieres dar un toque de color a ese estilismo negro que has elegido, este es tu color de confianza. Eso sí, si sales de fiesta, brillarás por todos lados.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

Telas de araña

Si te vas a disfrazar, esta manicura es digna de fotografiar. Customizar tus uñas como si fuera tela de araña, puede resultar atractivo en cualquier disfraz. Además, si eliges no disfrazarte, irás combinada con el día de los muertos, de igual manera.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

Personalizadas

Si eres de esas personas que le encantan los detalles, dibujos y personalización en sus uñas a lo Rosalía, elige calabazas, calaveras, telas de araña, joyas, etc. Y lleva tus uñas con la tendencia emojis. Nada dará más miedo que tus uñas en la noche de Halloween.

Manicura ideal para Halloween FOTO: pinterest

¿Estás preparada para brillar desde las manos hasta los pies? Es el momento de poner rumbo al 31 de octubre con todas las de ganar.