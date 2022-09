Ser la invitada perfecta con este vestido de María Pombo es mucho más fácil

Ya sabemos que ser la invitada perfecta es complicado pero, María Pombo lo ha conseguido. Parece que este fin de semana, eran todas las bodas de amigas de influencers. Sí, María Pombo, Marta Lozano y Teresa Andrés, todas de boda y cada una, en una distinta. Parece que el segundo fin de semana del mes de septiembre, es la fecha ideal para dar el ‘sí, quiero’ y hemos estado atentos a sus perfiles de Instagram para captar todas las tendencias en invitada con el que podían sorprendernos las influencers. Pero, nos hemos quedado con María Pombo que se ha convertido en la mejor invitada con un vestido de mangas fantasía.

Ya sabemos que María Pombo es una de las mujeres más seguidas por los medios pero, cuando se trata de su intimidad, la discreción es su fuerte. Aunque, todo hay que decirlo, cuando va a una boda, no importa la discreción. La influencer ha elegido un diseño estampado en flores con fondo en gris espacial que le favorecía por su tez de piel. Un mini vestido de mangas abullonadas que le sentaba espectacular y además, que ha combinado con un bolso en color naranja y sandalias gris bronce, sin duda, un look juvenil y digno de una boda en septiembre. ¿Lo mejor de este look de María Pombo? La marca que lo firma, Borow. Se trata de una firma de alquiler y compra de vestidos de invitadas que te pueden solucionar un plan de última hora en cualquier momento. Puedes ir ideal a tu próxima boda y sin necesidad de tirarte meses buscando sin parar el vestido perfecto.

Vestido Kim Estampado Flores, de Borow (77€)

Vestido Kim Estampado Flores FOTO: borow

Si algo tiene María Pombo es estilo para llevar este look con el que nos sorprendió en la tarde de ayer. Si quieres ser la invitada perfecta, inspírate en María Pombo y vive la experiencia de ser la mejor vestida.