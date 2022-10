Si el estampado animal es tendencia, este pantalón de pana en tigre naranja de María Pombo está en el cielo de la moda

Porque ya os llevamos semanas avisando, este otoño las tendencias serán cowboy o no serán. Y quien avisa, no es traidora. Aunque ahora ya no creo que tengáis dudas después de ver a María Pombo ser toda una chica cowboy, con este pantalón naranja de estampado de tigre y botas. La tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style. Si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de ahora no te vas a poder negar a llevarla. Y si no, que se lo digan a Bimba y Lola, que ha sacado esta maravilla de pantalón con animal print que ya le ha robado el corazón a las que más saben de moda. Y María Pombo lo sabe, si el otro día llevaba botas cowboy, hoy estos pantalones naranjas ya lo tienes todo hecho. Lo que está claro es que con este look se podía haber ido directa al fiestón de la semana en Madrid que se celebró en Salvaje (#Fabraessalvaje) y en el que no faltó casi ninguna influencer patria. Y cómo no, el dress code era animal print.

Porque las rayas de tigre se postulan como el estampado animal que arrasa en todo tipo de prendas este otoño 2022. ¿Lo bueno? La cantidad de posibilidades que tenemos para incorporarlo al armario y que ha escépticas del estampado animal, como una que os escribe, si que la ven más llevadera. Que si el leopardo no me gusta nada, el estampado de tigre sí. ¿El motivo? Este lo veo mucho más elegante, sexy y sin ese punto choni que tenemos asociado al animal print de toda la vida. Y María Pombo lo sabe.

María Pombo con pantalones de estampado de tigre. FOTO: @mariapombo

Pantalón micropana print tigre melocotón, de Bimba y Lola (135 euros)

Pantalón micropana. FOTO: Bimba y Lola

Se trata de un pantalón de micropana en estampado de tigre melocotón con tiro alto y bolsillos laterales y posteriores. Cierre con botonadura frontal y trabilla para cinturón. Y María Pombo lo ha combinado con botines naranjas.