Paula Echevarría confirma que los pantalones animal print se llevan con nuestras botas planas favoritas

En 2022 regresa el animal print y Paula Echevarría lo sabe. De hecho, es una de las tendencias que llevamos arrastrando años y que cada día combinamos mejor. La influencer ha pasado unos días en Toledo, rodeada de su familia, disfrutando de los grandes momentos que regala la ciudad y ha elegido un look ideal para una noche mágica. Ya sabemos que Paula Echevarría es una de las mujeres más cotizadas de este país y de las más influyentes, de hecho, los looks que luce, siempre los queremos copiar. Además, si las tendencias tuviesen nombre de mujer, se llamarían Paula Echevarría. Y, aunque no lo pensemos, cada uno de los looks de la influencer causan furor entre las expertas en moda, ya tengas 20 o 40 años.

Para esta ocasión, Paula Echevarría eligió un look sencillo y atrevido. Llevó la tendencia más arriesgada del momento, como puede ser el animal print, y lo convirtió en el look más cool para ir a un parque de atracciones en Toledo. El estilismo estaba compuesto por un pantalón de tiro alto de leopardo con el que marcaba su silueta y que combinó con sus botas planas favoritas (estilo militar), las más cómodas para disfrutar de la velada. Un look en negro y leopardo donde el animal print fue el gran protagonista. Además, añadió una blazer negra para completar su outfit.

Paula Echevarría con pantalón animal print y botas planas junto a Miguel Torres FOTO: instagram

Si queremos disfrutar de las noches de octubre, necesitamos las botas de Paula Echevarría y, aunque no hemos conseguido las mismas, este botín de piel acordonado de Massimo Dutti en color negro, creará el mismo efecto y podremos conseguir copiar el look de la influencer (sin mucho esfuerzo).

Botín piel acordonado piso track, de Massimo Dutti (139,99€)

Botín acordonado piso track FOTO: massimo dutti

Sin duda, Paula Echevarría, tiene claro que en octubre los looks animal prints son los que visten las noches más mágicas (y las más atrevidas) con botas planas.