María Pombo, agotada por los “terribles dos” de su hijo: te contamos de qué se trata

María Pombo se ha consagrado como una de las influencers más respetadas del panorama digital y su agenda está llena de compromisos profesionales. La it girl intenta compaginar su carrera en las redes sociales con su vida familiar, aunque no siempre le resulta fácil, sobre todo en este momento en que su hijo Martín atraviesa una de las fases más complicadas de la niñez. “Vivo con mucho sueño. Empiezo a entender lo de los ‘terribles dos’ que tanto me habéis repetido”, ha expresado la madrileña en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de dos millones y medio de seguidores.

Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de los “terribles dos” de su hijo? Según la pedagoga Mariana Martínez, se trata de una etapa que se desarrolla en los niños a partir de los dos años, en la que los niños “están auto descubriéndose, tomando conciencia de ellos mismos y de sus nuevas y mejoradas capacidades”. Se caracteriza por una conducta egoísta que se refleja a través de llantos o berrinches si los pequeños no consiguen lo que quieren. “Cuando alguna de sus necesidades de orden, movimiento, descanso, exploración y experimentación, entre otras, no están cubiertas, los niños estallan en las temidas rabietas”, explica esta profesional en su blog.

Parece así que el pequeño Martín atraviesa esta complicada fase y está poniendo a prueba la paciencia de María Pombo y Pablo Castellano. Entre otros muchos consejos, la pedagoga citada anteriormente recomienda a los padres con hijos inmersos en esta etapa que intenten comprender que “lo que hay detrás de aquello que se considera un mal comportamiento de un niño de dos años, no es la intención de hacer la vida imposible, sino la necesidad de conectar”.

En cualquier caso, el Martín sigue siendo el principal motivo de alegría de sus orgullosos padres, que saben que esta etapa pasará tarde o temprano. “Prometo encargarme de que seas así de feliz los máximos años posibles”, dijo la influencer a su hijo en su primer cumpleaños.