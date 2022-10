Tamara Falcó se adelanta a la Navidad (en octubre) para dejarnos el look más elegante y clásico con pantalones de lentejuelas

No me escondo. Acabo de buscar cuantos días quedan para Navidad 2022. Llamarme loca, pero todo es culpa de Tamara Falcó y de los Stories que nos ha dejado en su cuenta de Instagram con todos los lookazos que nos podamos imaginar para Navidad. Y la buena noticia es que ya quedan menos de dos meses para que lleguen las fiestas navideñas y todos estos estilismos cargados de lentejuelas. Primero fue Sara Carbonero con el primer lookazo de Navidad en septiembre con un mono de lentejuelas. Y ahora es Tamara Falcó con un pantalón de lentejuelas que ella ha convertido en clásico y elegante. Porque aunque tenga el corazón roto, Tami no está faltando a ningún compromiso de trabajo. Pero si algo tenemos claro después de ver a Sara y Tamara, es que necesitamos una prenda de lentejuelas en otoño para todos esos eventos o fiestones que tienes en Madrid.

Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta; una realidad tan apabullante que, de hecho, podría desmerecer el término y resultar más conveniente hablar de clásicos festivos en general, y clásicos festivos navideños en particular. Vaya, que cada vez que llega diciembre, pero vamos, después de ver estos pantalones anchos de lentejuelas de Tamara Falcó y el mono de lentejuelas de Sara Carbonero, ya necesitamos una prenda de lentejuelas en nuestro armario.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

Están de moda las lentejuelas. Y no solo para Navidad. Las lentejuelas llegan como tendencia, sobre todo, en tops y vestidos de fiesta, pero también en monos como los de Balmain. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro en su cuenta de Instagram con este look con un pantalón ancho de lentejuelas plateado que ha transformado en elegante y clásico con una camisa de organza con gran lazo al cuello. Después de esto solo podemos activar la cuenta atrás para Navidad.