Necesitarás esta chaqueta vaquera que tiene Vicky Martín Berrocal para elevar tus looks esta temporada

Cuando Vicky Martín Berrocal piensa un estilismo, aunque sea para pasear a su perro, siempre está meditado y creado a conciencia. De hecho, sabemos que el denim nunca falla, se ha considerado durante años, uno de los tejidos tendencia de la temporada y el más recurrente a la hora de llevar a las calles, esto es un hecho. ¿Quién no tiene un pantalón vaquero favorito o una sobrecamisa para las épocas de entretiempo? El tejido vaquero es una moda que nunca nos abandona y que puede elevar cualquier look a su máxima potencia. Eso es lo que le ha pasado a Vicky Martín Berrocal, crear un look denim de sobresaliente, no es nada fácil y ella, nos ha conquistado.

Vicky Martín Berrocal con chaqueta vaquera FOTO: instagram

Hemos pillado a Vicky Martín Berrocal paseando a su perro por las calles de Madrid con un look de lo más desenfadado y haciendo alarde de todas las tendencias. El outfit está compuesto por una chaqueta vaquera, que te adelantamos que necesitarás en tu armario desde ya, y su pantalón favorito para triunfar en cualquier lugar, esto combinado con un jersey fino en color marrón y unas maxi gafas en color negro. Sin duda, es un look de lo más cotidiano y que todas deberíamos tener en nuestro fondo de armario. En cuanto a la chaqueta, no hemos encontrado la misma que lleva Vicky Martín Berrocal pero, hemos encontrado la cazadora denim perfecta de Zara para que puedas replicar este look de la celebrity y convertir tus estilismos en un éxito.

Cazadora denim, de Zara (29,95€)

Cazadora denim FOTO: zara

Ahora que estamos en pleno otoño, es el momento de sacar las cazadoras de nuestro armario y hacer de nuestros looks una elección perfecta para conquistar las calles, ¿eres más de cazadoras o abrigos? Sea como sea, elige el outfit más ideal para cualquier momento del día, inspirado en Vicky Martín Berrocal.