Cuando llega Vicky Martín Berrocal con el look con blazer, camiseta y vaqueros para irse de fiesta un sábado por la noche

No se puede ser más tendencia que ella, da igual el mes o la estación del año, Vicky Martín Berrocal siempre rezuma moda, elegancia y tendencias con todos sus looks. Y no sé si penaréis lo mismo, pero desde su cambio de look con la melena mucho más corta, la sevillana aún luce con más clase cada estilismo que se pone. Para muestra un botón. Y nos ha vuelto a inspirar con unos de esos looks básicos de otoño como el de Sara Carbonero que todas tenemos en nuestro armario y a los que recurrimos siempre que no sabemos que ponernos, pero ella lo ha vuelto a elevar a tendencia y a moda.

Vicky Martín Berrocal ha lucido un estilismo perfecto para estos primeros días de otoño con las temperaturas más bajas de lo normal en la mayoría parte de España. Vamos, que yo ayer ya puse el nórdico y no sabéis lo que me ha costado madrugar esta mañana y salir de él con este frío. Y para estos días, nada mejor que una blazer que te haga por completo el look y ella lo sabe y nos lo ha vuelto a demostrar. Y Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a demostrar que los looks más básicos también sirven para irnos de fiesta un sábado por la noche.

Vicky Martín Berrocal con su hija de fiesta. FOTO: @rociomartinberrocal

Porque Vicky Martín Berrocal se ha ido de fiesta con su hermana y su hija para dejarnos claro que este look con básicos es perfecto para salir un sábado por la noche. Un estilismo que se ha compuesto por una blazer azul marino, con botones dorados, camiseta blanca y vaqueros de tiro alto.

Un outfit de esos que llevaríamos para ir a la oficina, a una comida con amigas o de compras, pero Vicky Martín Berrocal nos ha dejado claro que este look también es perfecto para salir de fiesta.