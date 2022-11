Tamara Falcó tiene la falda satinada azul que nosotras queremos para llevar con jersey y botas

Hacía semanas que Tamara Falcó no nos dejaba lookazos en ‘El Hormiguero’ y esta noche lo ha vuelto a hacer, con una prenda de esas que no puede ser más tendencia este otoño 2022. Estamos hablando de la falda satinada, esa prenda que vuelve cada otoño y que este lo ha hecho aún con más fuerza. Obviamente, nosotras ya queremos copiar a Tamara Falcó. La falda satinada nos conquistó con su aire bohemio y vintage hace ya más de dos temporadas, además se adapta a los looks más minimalistas. Nosotras solo pensamos en llevarla con un jersey gordito en este viernes de frío invernal en Madrid. Pero para esta noche de televisión, la hija de Isabel Preysler ha combinado esta falda satinada azul de su colección de TFP para Cortefiel con una blusa a juego de la misma colección.

La falda satinada se ha ganado un hueco en nuestros corazones gracias a su versatilidad y comodidad tanto en otoño como en invierno. Las chicas francesas la adoran por la elegancia que aporta hasta con una sudadera y unas zapatillas, y hablando de elegancia ahí tenía que estar Tamara Falcó para ser nuestra chica parisina a la española. Seguro que hasta ‘Emily en París’ se enamoraría del look de Tami.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

Una falda fluida satinada de la última colección de TFP by Cortefiel de forma evasé y largo ta tobillo en color azul marino que Tamara Falcó ha combinado con la blusa a juego como nos proponen en la web de la marca y con unas sandalias negras. Pero ya sabéis que nosotras la queremos llevar de forma menos elegante, con un jersey de rayas a lo más parisino o una sudadera y unas zapatillas para darle ese toque más casual pero sin romper la elegancia. La verdad es que ya estamos deseando que sea el próximo jueves para ver el nuevo look de Tamara Falcó.