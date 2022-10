Tamara Falco pasa de perdones y se va de cumpleaños con el look más pijo y clásico: vaqueros+blusa romántica y zapatillas blancas

Mientras Íñigo Onieva reaparecía en la escena pública para dar la cara y pedir perdón, Tamara Falcó se iba de cumpleaños de unas de sus mejores amigas para luego compartirlo en Instagram. “Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, mis hermanos... Me han mostrado su apoyo incondicional en este momento tan difícil. Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió y que sufran este acoso día sí, día también. No se lo merecen. Solo quiero vivir mi vida con normalidad. Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado. Si ya es dura una ruptura, con esta repercusión mediática lo es más. No somos ni villanos ni héroes, solo personas que cometen errores”, decía Íñigo Onieva mientras Tamara Falcó estaba de cumpleaños.

Pero como os podéis imaginar, nosotras nos hemos fijado en el look que a elegido Tamara Falcó para irse al cumpleaños de una de sus mejores amigas. Un estilismo de esos que no puede ser más pijo y clásico y que reúne todas esas prendas que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda. Unos vaqueros de tiro alto de esos que les encantan a las madres, una blusa estampada de flores y unas zapatillas blancas. Un estilismo perfecto para un cumpleaños que por lo que parece en la fotografía ha sido en un jardín o en el campo.

Tamara Falcó de cumpleaños de sus amigas. FOTO: @tamara_falcó

Tamara Falcó es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros de tiro alto.