Cinco gadgets que necesitas para tener para un armario perfecto y ordenado

Si pensabas que para tener toda tu ropa con espacio necesitabas un vestidor del tamaño del que muestran las celebrities e influencers en Instagram estabas equivocada. Porque sí, no vamos a mentirte, el espacio ayuda, pero muchas veces no es lo más importante para tener tu armario ordenado y perfecto. Si en cuanto a moda no nos cansamos de hablar del famoso armario cápsula, ahora queremos traerte cinco elementos que necesitas para tener toda tu ropa y complementos, protegidos, ordenados, y lo más importante de todo, a la vista.

Paquete de 5 bolsas de vacío para almacenamiento, incluyen boca para aspirador, de Amazon (13,25 euros)

Desde que descubrí este sistema de almanecenar soy una fan absoluta, y es que no solo lo uso para ropa. Toallas, sábanas, mantas... Es perfecto para reducir el tamaño, especialmente de la ropa más voluminosa de invierno, y poder guardarla en cualquier altillo o incluso en el canapé de la cama. Confieso que incluso he llegado a usarlas para viajar y tener más sitio en la maleta.

Set de 10 Organizadores de Zapatos Bonsly, de Sklum (12,95 euros)

Muchas veces los zapatos resultan una de las cosas más difíciles de ordenar, ya que no solo ocupan mucho espacio, si no que además es importante tenerlos en un sitio accesible y cómodo. Por eso estos organizadores son perfectos para tenerlos todos juntos y ordenados.

Perchas organizadoras de armario pensadas para ahorrar espacio, de Amazon (16,95 euros)

Si eres de las que usan perchas grandes de madera puede que visualmente tengas un armario muy bonito, pero lo que no sabes es todo el espacio que estás ocupando y que podías estar ganando gracias a este sistema de perchas plegables, que te permite colgar en el espacio de una sola varias prendas, especialmente aquellas más finas, como camisas.

Soporte par joyas en forma de árbol con altura ajustable, de Amazon (22,99 euros)

Porque muchas veces un armario no se trata solo de ropa, bolsos o zapatos. Las pequeñas joyitas también pueden convertirse en protagonistas de muchos de nuestros looks, y por tanto mantenerlas ordenadas y evitar que se enreden puede ahorrarnos mucho tiempo a la hora de vestirnos. Para eso Amazon ofrece opciones tan bonitas y decorativas como esta para todo tipo de joyas y bisutería.

Tabla para doblar camisas y camisetas, de Amazon (16,95 euros)

Seguro que cuando vas a las tiendas sientes envidia por la manera casi milimétrica que están apiladas muchas de las prendas, especialmente camisas y camisetas. Pues bien, no es casualidad. Todo se debe a que usan una tabla para doblar todas a la misma medida, y conseguir así una torre perfecta. Ya sabes el truco.