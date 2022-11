Esta es la tendencia de pantalones más inesperada que no paran de llevar todas las celebrities

En cuanto llega el otoño siempre estoy a la caza de un buen par de pantalones con los que poder afrontar todo tipo de días, tanto aquellos de más frío, como aquellos en los que nos levantamos tarde y a penas tenemos tiempo de pensar antes de agarrar lo primero que encontramos en el armario y salir corriendo para el trabajo. Incluso que sean una buena solución a aquellos días en los que te encuentras más hinchada o directamente te miras al espejo y piensas que nada te sienta bien. Y sí, nos pasa a todas, tengas la talla que tengas y el cuerpo que tengas.

Aunque parto siempre de la base de que se que será difícil encontrar unos pantalones con los que me sienta más a gusto que mi par de vaqueros favoritos, también conozco las limitaciones que este tipo de prenda puede tener, que si bien son pocas alguna son. Pero sobre todo está la idea de poder alternarlos con otro tipo de pantalones, para conseguir diferentes looks y no tener la sensación de ir siempre vestida igual. Es por todo ello que cada temporada analizo exhaustivamente las tendencias para encontrar cual podrá ser el elegido.

Eso sí, una de las cosas a las que le doy más importancia últimamente es a su comodidad (a veces incluso por encima de lo favorecedor que pueda resultar), ya que al tratarse de una prenda que llevaré durante gran parte de mi día, la idea de que sea incómodo se me hace insoportable. Así que la clave está por apostar por diseños más bien anchos. Y en cuanto al color, prefiero optar por tonos neutros, ya que además de llamar menos la atención, combinan con casi todo mi armario.

Bella Hadid se apunta a los pantalones parachute en clave sport FOTO: Pinterest

Cual ha sido mi sorpresa al ver como algunas de mis celebrities favoritas como Bella Hadid, Jennifer Lopez o la influencer nórdica Pernille Teisbaek han aparecido casi sucesivamente con un mimo tipo de pantalón, y además recogido de la década más de moda ahora mismo en el mundo de la moda, el pantalón de aterrizaje o parachute. Paracaídas, globo, pierna de barril: todas son variaciones del mismo tema de pantalones con un mantra similar: cuanto más grande mejor.

Pero no te preocupes si buscas algo discreto con lo que no llamar la atención, ya que tras observar infinidad de looks con este modelo de pantalones nos hemos dado cuenta que las versiones más discretas, en color beige o negro y no demasiado amplias son una opción más que válida para iniciarte en esta tendencia.