12 consejos para planificar las compras del Black Friday y ahorrar en las de Navidad

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, no hay mejor momento que ahora para sentarse a pensar qué necesitamos, qué queremos y con qué nos vamos a encaprichar. Sí, todos los últimos viernes de noviembre, hay que hacerse esta pregunta para no comprar de forma compulsiva y aprovechar al máximo los descuentos que nos brinda el viernes negro. Todos sabemos que en el Black Friday es leer la palabra ‘descuento’ y enamorarnos locamente del producto. No, ten paciencia. Si eres de esas personas que aman las rebajas, ha llegado el momento de darte los consejos perfectos para planificar tus compras en Black Friday y aprovechar para hacer compras navideñas.

Planifica tus compras en el Black Friday FOTO: pexels

Conocer cuando inician los descuentos en los comercios

Como buena experta en compras debería saber que hay marcas que empiezan días antes con sus descuentos para no acumular los clientes en un solo día. Si esto lo tienes claro, puedes hacerte con los mejores descuentos y sin hacer cola.

Crea un presupuesto estimado

Para no comprar más de lo que necesitamos (o no arruinarnos en el Black Friday) es importante limitar un presupuesto para llegar a cubrir todas las necesidades y aprovechar bien los descuentos.

Utilizar aplicaciones para rastrear los mejores precios

Existen aplicaciones que te pueden indicar en qué webs o tiendas está más barato el mismo producto y el comparar precios te hará comprar de forma inteligente.

Organiza tus compras y ahorrarás en las de navidad FOTO: pexels

Investiga bien antes de los días de grandes descuentos

Si eres de esas personas que le gusta ir a la tienda física, es importante que investigues sobre los precios y las prendas que hay en cada una de las tiendas. No intentes ver un producto en la web de Zara, porque es probable que, si llegas a tu tienda más cercana, no esté.

Ficha los productos que te interesan y comprueba si tienen descuento

Esto es un poco más complicado de saber, pero, si apuntas las referencias de las prendas que necesitas o quieres, es probable que el Black Friday te resulte más fácil acceder a ellas. Y, si tienen descuento… ¡toda tuya!

Si no lo consigues en el Black Friday… ¡hay otra oportunidad!

No te preocupes si no conseguiste el descuento que esperabas en el Black Friday. Tienes más oportunidades: Cibermonday (lunes siguiente al Black Friday), Green Monday (segundo lunes de diciembre) y las famosas rebajas (justo después del día de Reyes). No desistas.

Planifica tus compras en el Black Friday FOTO: pexels

Haz una lista de las cosas necesarias

Si te creas una lista (como si de la compra se tratase) será más fácil llegar a conseguir todo lo que quieres. Si vas sin lista, verás tantas cosas que acabarás comprando de forma compulsiva.

No creas todas las ofertas que ponen ¡contrástalas!

Es un buen momento para los fraudes y las estafas online, tened cuidado con estas ofertas porque es probable que el Black Friday, te salga caro. Usad solo apps de confianza.

Haz otra lista distinta con tus caprichos

Crea una lista de caprichos o deseos y cuando tengas tus compras hechas, hazte un regalito para ti. Pero, en otra lista a la que realmente quieres, si no, acabarás cayendo.

Informate de los descuentos del Black Friday FOTO: pexels

Vigila los plazos de entrega y los gastos de envío (se aprovechan)

Hay que leer la letra pequeña, sobre todo, con los plazos de entrega. Piensa que son épocas en las que se hacen millones de transacciones. Lee todo y que no te cobren más de lo que deben.

Controla las devoluciones y no pierdas los tickets

No pierdas los tickets de compra, nunca se sabe si un regalo puede no gustar o un vestido no convencerte. Y, muy importante, controlar las fechas para devolver. En Navidad todo se amplía, pero no te confíes.

Si amas la moda, revisa a todas tus expertas favoritas y apunta referencias

Rocío Osorno, Amelia Bono o Sara Carbonero, las expertas de moda son grandes referentes. Capta sus tendencias y hazte con los looks y referencias que necesitas en tu armario el resto del año.

Ahora que ya tienes todas las claves, planifícate que el Black Friday está a la vuelta de la esquina.