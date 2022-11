De Aristocrazy a P de Paola: cuándo empiezan las rebajas del Black Friday en joyerías y qué descuentos habrá

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, es el momento de invertir en joyas, una de las piezas más importante de nuestro armario y que hacen que un look marque la diferencia y tenga el toque perfecto para triunfar. Una buena joya puede hacer que tu estilismo sea un éxito y es que las joyas son imprescindibles en el armario de cualquier mujer (y cada día de más hombres). Durante el Black Friday hay diferentes firma de joyería que se unen al viernes negro y eligen hacer descuentos en sus productos para que puedas conquistar las calles con una de las piezas de su última colección. Ha llegado tu momento, las joyas serán las protagonistas de tu próximo look.

Aristocrazy

La firma de joyas se pone las pilas y entra, desde hace unos años, en el juego del Black Friday. El pasado año llegó a tener un 15% en todos sus productos durante el último viernes de noviembre y este año, aunque aún no descubrieron sus descuentos, estamos seguras, que será muy parecido y estará activo durante el Black Friday y Cyber Monday.

COLGANTE ÁGUILA DE ORO AMARILLO DE 18KT CON DIAMANTES FOTO: aristocrazy

Customima

La firma de joyería Customima se une al Black Friday durante todo el fin desemana, desde el día 25 hasta el 27 de noviembre, con descuentos de nada menos que el 25% en toda su web para adelantarnos las compras de Navidad. Pero no solo eso, porque además, su colección de diamantes estará también al 25% de descuento, convirtiéndo así este fin de semana en la ocasión perfecta para invertir en una pieza de calidad, atemporal y hecha en España.

PENDIENTES DIAMANTES CREADOS 0,20 CT FOTO: customima

Lissi Fracchia

Una de las firmas de joyas ‘Made in Spain’ que nos cautiva desde el primer día de su lanzamiento es Lisi Fracchia. Su creadora y diseñadora homónima nos trae estos pendientes en plata 925 con baño de oro 18K y gemas multicolores con un precio especial Black Friday de tan sólo 60€. No pueden faltar en tu joyero para cualquier ocasión especial porque te darán el toque estrella y elegante a cada uno de tus looks.

Pendientes en plata 925 con baño de oro 18K y gemas multicolores FOTO: lissi Fracchia

P de Paola

Por último, esta firma de joyería artesana, que abrió hace un par de meses, su nueva tienda en el Barrio de Salamanca de Madrid, es una de nuestras favoritas de todas las influencers y estamos deseando conocer sus descuentos, aunque P de Paola aún no hizo la comunicación de sus descuentos, ya os adelantamos que la firma no se perderá el Black Friday.

ANILLO INFINITY FOTO: p de paola

¿Estas preparada para brillar como una gran diva? No te olvides las joyas, una inversión que siempre tendrá el valor que mereces.